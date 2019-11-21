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Preconceito

O mundo grita por menos armas e mais alma das pessoas

O pedido mais urgente a ser feito numa celebração que evoca a superação do preconceito é esse: dê um pouco mais de alma, Senhor, para desarmar essa gente que precisa ser gente diferente da gente

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

21 nov 2019 às 04:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Os jovens negros estão entre as principais vítimas de homicídio Crédito: Agência Brasil
É notório no contexto atual nos encontrarmos com tantas pessoas armadas, não com pistolas ou revólver, mas armadas com munições de autoritarismo, autossuficiência e opiniões. Ouso dizer que esse “armamento” veio à tona com a redes sociais, onde todos se sentem com voz e com vez de dizer tudo o que pensam e opinar até no que não se tem opinião fundamentada e constituída. Por que escrever sobre esse assunto nessa quinta-feira?
Ontem, vivemos o Dia da Consciência Negra. Um dia pautado na luta e na defesa dos discriminados pela cor da pele e excluídos pela diferença. “O racismo, nos moldes em que vivemos", recorda Eliana Alves Cruz, jornalista e escritora brasileira, "é uma invenção dos brancos e é um assunto de todos, porque ele é a argamassa da nossa formação. Ele está na raiz em todas as questões sociais brasileiras”.

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O mesmo Brasil que foi o maior território escravista do Ocidente, é o mesmo Brasil que abarca tanta gente preconceituosa, discriminadora e indiferente. Na minha opinião, a palavra indiferente é a mais adequada para expressar o preconceito, que significa uma aversão ou negação do diferente. Mas, no fundo, só discriminamos ou excluímos quando estamos armados de razão. Só atacamos quando estamos munidos de nós mesmos e convictos que basta apenas os “como eu”, quanto aos diferentes, isola.

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Quando pequeno, sempre ouvia na comunidade, em casa, ou até noutros ambientes, alguém dizendo “fulano disse algo que desarmou fulano”. Me parece que o desarmar neste contexto é uma forma de deslocar o sujeito da “sua verdade”. Mas é isso mesmo. Nos tempos atuais, é crescente os tremendos ataques em comentários de publicações, postagens, notícias, enfim, é crescente a quantidade de juízes sem togas julgando seres da sociedade.

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Quando estamos armados de nós mesmos, perdemos a capacidade de sentar para conversar com outro, afinal, conversar vai me exigir ouvir o que o outro tem a me falar, e a quem está armado, lhe cabe apenas disparar suas munições de “verdades”. Quando permito que o diálogo seja suprimido pela soberba, posso dizer que estou sendo autor do pior caos social, o caos da desumanidade, afinal, repito, envergadamente, eu estou tirando a essência do humano, que é a alma, a alma que compreende, que escuta, que sente, e estou armando-o da pior armadura, do “si mesmo”.
O mundo está gritando em suas consequências por um pouco mais de alma. A sociedade precisa disso. Talvez o pedido mais urgente a ser feito numa celebração que evoca a superação do preconceito é esse: dê um pouco mais de alma, Senhor, para desarmar essa gente que precisa ser gente diferente da gente.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

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