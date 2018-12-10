O lixo nosso de cada dia nas cidades da Grande Vitória

Como muitos sabem, em certas ocasiões, quando ocorre, por exemplo, um acidente na Terceira Ponte, no final da tarde, em direção à Vila Velha, as avenidas Vitória e César Hilal ficam praticamente paradas, o que acaba engarrafando também a Leitão da Silva. É quando uso um caminho alternativo, que passa pela Rua Desembargador Gilson Mendonça, em Consolação. Apesar de ser uma rua estreita, num morro, tendo que subir e descer guiando com cuidado, o que mais me incomoda mesmo é a imagem de um ponto viciado de lixo sobre a calçada no ponto alto da via - e que nunca sai de lá.

Não muito longe dali, mas no que é considerado um bairro de alto poder aquisitivo da Capital, em Santa Lúcia, a cerca de 100 metros do Centro de Convenções de Vitória, quase ao lado do Setpes e na calçada do Sicoob, há outro ponto viciado de lixo, deixando claro que se trata de um problema recorrente e sem distinção econômica.

Ponto viciado de lixo em bairro de Vitória Crédito: Guilherme Ferrari - 03/05/2017

E isso fica mesmo evidenciado, pois em outro bairro considerado nobre como é Manguinhos, na Serra, são muitos os moradores que deixam acumular lixo, jogando-o nos muitos terrenos desocupados que ainda existem na região. A Serra, na verdade, com muitos bairros ainda em formação, áreas com ocupação irregular, entre outras características, é um município que vem sofrendo bastante com a questão do entulho e do lixo descartado de modo inadequado e em locais proibidos.

E, claro, o que não deixa de ser muito diferente em outros municípios da Grande Vitória, como Vila Velha e Cariacica.

Poderia ser apenas um problema de falta de educação, mas é muito mais do que isso, pois tal tipo de ação tem consequências econômicas e sanitárias, pois geram gastos desnecessários para o município que poderiam ser usados de outra forma e também geram foco de doenças, atraem animais nocivos à saúde humana, contaminam o solo, provocam maus cheiros e até mesmo poluição visual.

Certamente, a maioria dos que procedem dessa maneira sabem que estão cometendo uma infração. Não é, portanto, por falta de comunicação ou informação que se deve achar que tal tipo de problema ocorre.

Daí que se pode recorrer às ferramentas de monitoramento, graças às novas tecnologias do mundo informacional. Hoje já temos empresas realizando o monitoramento de caçambas via GPS, pois muitos dos entulhos que são até recolhidos corretamente acabam sendo descartados de modo irregular por quem deveria ser responsável por conduzir os resíduos sólidos até locais devidamente licenciados pelas administrações públicas.

Mais interessante, porém, é outra experiência de monitoramento de lixo que vem sendo realizada na cidade de Lima, no Peru. Pode-se dizer que o projeto tem como mote o ditado "se não pode com eles, junte-se a eles": urubus com GPS e câmeras vêm sendo usados para monitorar os pontos de descarte irregular de resíduos. Atuando como "radares", as aves que são adestradas sobrevoam a cidade buscando pontos de lixo, ou seja, trata-se de uma experiência tão óbvia que poderia se perguntar "por que ninguém pensou nisso antes?".