Quando negociamos o inegociável: o respeito próprio

Virgínia Fonseca construiu um império. Aos 25 anos, acumulou riqueza, fama e influência como poucas pessoas no Brasil. Sua trajetória profissional é bem-sucedida. Ainda assim, sua vida afetiva desperta uma reflexão que vai muito além dela: por que tantas mulheres, com ou sem fama, continuam aceitando situações que parecem completamente incompatíveis com o respeito que merecem?





A questão não é sobre Virgínia especificamente, mas sobre o que a exposição de relacionamentos públicos ensina, silenciosamente, a milhões de pessoas. Quando comportamentos que envolvem desrespeito e traição são tratados como algo normal, como parte do pacote ou como o preço que se paga para manter uma família unida ou uma imagem preservada, reforça-se uma ideia perigosa. A de que amar significa suportar tudo. E não significa.





Traição não é acidente. Não é consequência inevitável da rotina, da distância ou do excesso de oportunidades. É uma decisão tomada de forma consciente, com total ciência do que está sendo quebrado.