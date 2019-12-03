Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O indivíduo é o pior inimigo que o cidadão pode enfrentar
Sociedade

O indivíduo é o pior inimigo que o cidadão pode enfrentar

Os interesses individuais tomaram a vida pública e passaram a depor contra a agenda pautada nos interesses coletivos dos cidadãos

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

03 dez 2019 às 04:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Sociedade dos indivíduos Crédito: Divulgação
Todos nós vivermos em sociedade e, portanto, somos seres sociais. Certo? Nem tanto! Apesar de dependermos uns dos outros para trabalhar, produzir e viver estamos assistindo todos os dias discursos e atitudes que mostram o contrário.
Até mesmo as consequências de ações coletivas, como a violência, acidentes de trânsito, vagas de emprego, entre outros, são vistos como problemas individuais. Para esta forma de pensar, a solução deve ser encontrada pelo próprio indivíduo, como se estes não fossem, também, problemas que afetam a todos.

Veja Também

Guarda municipal não tem poder de Polícia Militar

Chuva no ES: é nesse período que cada indivíduo se revela como social

Pouco foi feito no ES a favor da luta por uma moradia digna

Os interesses individuais tomaram a vida pública e passaram a depor contra a agenda pautada nos interesses coletivos dos cidadãos. No meio político, por exemplo, temos legítimos representantes eleitos pelo processo democrático, que são defensores dos interesses próprios e não do cidadão. Muitos destes, por ironia, pregam contra a vida coletiva e defendem o fim do Estado.
Veja o caso da jovem de 26 anos que caiu, foi atropelada e morreu ao desviar de um buraco na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Perda terrível! Irreparável! Quem irá ser responsabilizado? Ou seria este só um descuido, um acidente, uma fatalidade ou coisa do destino? Ou ainda um engano ou falta de competência do condutor? Pode ser este um problema somente individual? Ou faltou ação da prefeitura na manutenção das vias?
Um buraco na pista exige um comportamento individual do condutor. Ele deve desviar e andar com mais cautela. Mas é também verdade que não deveria ter buraco nas avenidas da cidade. Aqueles que fiscalizam ou até mesmo executam deveriam ter resolvido problemas como este.

Veja Também

Paradoxo eleitoral: fazer o sucessor é uma bênção ou maldição?

Na realidade dos grandes centros, pedalar é um ato de coragem

Violência e medo tomam conta dos terminais de ônibus do ES

Afinal, não cabe ao Estado garantir ao cidadão o direito de andar em ruas com condições adequadas de uso e segurança? Casos como a perda da vida desta jovem revelam o quanto podemos ser afetados pelas consequências de má gestão pública, problemas sociais ou econômicos.
A falta de reconhecer que as soluções devem tomadas em favor da coletividade. A indiferença crescente frente à responsabilidade pelos problemas nas cidades já era uma preocupação do teórico da democracia Alexis Tocqueville.

Veja Também

Fogo da Vila Rubim nutre-se da falta de investimento e fiscalização

Desmonte dos direitos dos cidadãos leva à morte dos excluídos

Fé se divide entre farmácias e igrejas nas ruas da Grande Vitória

Segundo ele, o indivíduo é o pior inimigo do cidadão. Ele defende que existe na democracia o risco da indiferença das pessoas frente às questões sociais. Mas viver em sociedade exige responsabilidade de todos nós, participação e resolutividade da parte de nossos representantes eleitos.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Tópicos Relacionados

Acidente Avenida Carlos Lindenberg motocicleta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados