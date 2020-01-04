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Tecnologia

O impacto da inovação na vida social ainda é uma incógnita

Falta tecnologia para acabar com as mazelas da pobreza, do racismo, da desigualdade de gênero, da intolerância, da falta de segurança, da censura, do obscurantismo cultural e dos arroubos autoritários

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

04 jan 2020 às 04:00
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Impactos da inovação na vida social Crédito: Divulgação
As novas tecnologias têm impacto direto em mudanças nos processos de produção e nos serviços que as utilizam. A máquina a vapor modificou as fábricas e o transporte, viabilizando trens e navios. A eletricidade transformou novamente as fábricas e permitiu o surgimento de uma série de outros produtos como lâmpadas, elevadores, computadores, máquinas de lavar e outros aparelhos domésticos. O motor à combustão criou automóveis, aviões e tratores. Os computadores transformaram novamente a indústria e os serviços.
Todas essas tecnologias, entretanto, trouxeram também modificações radicais na forma de organização da sociedade e no seu relacionamento. Os trens viabilizaram a exploração de novas fronteiras e a locomoção de pessoas entre áreas distantes, fator multiplicado pelos automóveis. Os navios reduziram enormemente o tempo de viagens das embarcações à vela começando a globalização que foi multiplicada depois pelos aviões e pelo telefone. O turismo explodiu.

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A eletricidade incorporou a noite às atividades das pessoas. O elevador verticalizou as cidades criando as megalópoles. As várias formas de locomoção ampliaram os relacionamentos aproximando pessoas de lugares distantes. Gutenberg, com seus tipos móveis que permitiu livros e imprensa, o telégrafo sem fio, o telefone, o rádio e a televisão, e depois os computadores, espalharam e democratizaram as informações.
Mais informadas, as pessoas reivindicaram mais seus direitos, pressionando pela democracia, pela educação, pelo acesso à saúde, pela igualdade de direitos. Os tratores e outras máquinas agrícolas, assim como a química, permitiram o crescimento da produção agrícola e o desaparecimento da dúvida de que seria viável alimentar a população que crescia. A química dos remédios aumentou a expectativa de vida das pessoas e melhorou a qualidade dessas vidas.

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Mas as inovações não param, pelo contrário, aumentam de velocidade. Os computadores e os avanços das telecomunicações criaram a internet que viabilizou uma enxurrada de novas possibilidades de comunicação e serviços. As redes sociais e os aplicativos mudaram a forma de relacionamentos de uma maneira que ninguém previa poucos anos atrás.
Serviços aparentemente gratuitos, inexplicáveis para quem não está familiarizado, proliferaram gerando o conforto de pedir e receber tudo em casa, ouvir qualquer música, ver qualquer filme, ler qualquer livro, pagar qualquer coisa, trabalhar, namorar, estudar. Colocou o mundo no bolso do cidadão. Eles até quase adivinham o que você quer, com base no conhecimento que você mesmo passou com suas interações, para o bem ou para o mal.

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Tudo bem que nessa jornada, a tecnologia também criou guerras, gerou violência, liberou ódios, fake news, hackers e produziu desigualdades, mas o saldo geral é positivo. Falta tecnologia para acabar com as mazelas da pobreza, do racismo, da desigualdade de gênero, da intolerância, da falta de segurança, da censura, do obscurantismo cultural e dos arroubos autoritários.
Como as novas tecnologias, que estão vindo e que virão de forma acelerada, mudarão a vida social? Ninguém sabe. Certamente, vamos dar um jeito de evitar o futuro distópico e as previsões catastróficas dos robôs e da inteligência artificial descontrolados. Espero. Feliz Ano Novo.

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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