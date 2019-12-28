Conheça tecnologias que permitem controlar os ambientes de casa por celular

Conheça as tecnologias que permitem controlar os ambientes de casa pelo celular Crédito: Pixabay

Uma casa em que os equipamentos são capazes de conversar com seus moradores, executar ordens e resolver problemas à distância. A automação está cada vez mais acessível aos lares brasileiros e a tendência é que se popularize mais.

O consultor em transformação digital Dalton Oliveira, da Abinc (Associação Brasileira de Internet das Coisas), explica que já é possível conectar vários eletrônicos à internet e acompanhar à distância o que acontece dentro de casa.

Sensores também podem ser instalados em janelas e portas para alertar o dono se foram abertas e até em vasos de plantas para indicar se a terra está seca. Todas as informações são transmitidas pela internet para o celular, tablet ou "smart watch".

"Monitoro de longe tudo o que acontece através do meu 'smart watch' e, usando assistente virtual com comando de voz, ligo e desligo eletrodomésticos pelo celular. Sou avisado quando alguém toca minha campainha, quando a máquina de lavar encerrou o ciclo ou quando os vasos precisam ser regados", conta Oliveira, que transformou seu apartamento na Mooca, zona leste de São Paulo, em um campo de testes de automação.

A mesma tecnologia, segundo ele, permite criar cenários customizados. Um comando "noite de pizza", por exemplo, pode ajustar o ar condicionado, tocar uma lista de músicas pré-determinada e até ligar para a pizzaria.

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Veja a seguir quatro tecnologias já disponíveis no mercado brasileiro e uma ainda sem prazo para chegar:

Assistente virtual

- Como funciona: aplicativo com comando de voz, instalado gratuitamente no smartphone, executa ordens como tocar músicas, responder perguntas, ler notícias e controlar equipamentos. Também funciona através um dispositivo à parte, o smart speaker;

- Quanto custa: a partir de R$ 300.

Película inteligente elétrica

- Como funciona: através de um dímer ou pelo smartphone, faz os vidros ficarem opacos ou transparentes;

- Quanto custa: R$ 1.640 o metro quadrado, em média (instalada).

Aspirador central

- Como funciona: uma central de aspiração suga as partículas através de bocais espalhados pelos ambientes. É preciso conectar uma mangueira ao bocal ou varrer a sujeira até ele;

- Quanto custa: a partir de R$ 6.500 para um apartamento de dois dormitórios (instalado).

Ar-condicionado inteligente

- Como funciona: vem de fábrica com conectividade e pode ser acionado através de assistente virtual, inclusive à distância;

- Quanto custa: a partir de R$ 1.800.

Iluminação inteligente

- Como funciona: permite controlar a luzes do ambiente através do assistente virtual (disponível somente para sistema Apple);

- Quanto custa: R$ 380 o hub central, R$ 400 cada lâmpada.

O que ainda deve chegar por aqui:

Geladeira conectada

- Como deve funcionar: será capaz de reconhecer produtos que estão em falta e enviar notificações para o morador, ou fazer o pedido diretamente ao site de compras da rede de supermercados.