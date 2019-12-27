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Energia mais cara

Contas de luz: bandeira tarifária continuará amarela em janeiro

Consumidor terá de pagar R$ 1,343 a mais para cada 100 kWh consumidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 18:39

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 18:39

Conta de energia terá bandeira amarela em janeiro Crédito: Arquivo
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta sexta-feira (27) que a bandeira tarifária para janeiro de 2020 continuará amarela, o que significa um custo extra de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.
De acordo com a Aneel, a bandeira permanece amarela em razão do baixo nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo regime de chuvas significativamente abaixo do padrão histórico.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado no ano de 2015 e utiliza as mesmas cores dos semáforos (verde, amarela e vermelha) para indicar se haverá ou não acréscimo no valor da energia a ser repassada ao consumidor final, em função das condições de geração de eletricidade.
No caso da bandeira amarela, a indicação é de condição intermediária de geração de energia nas usinas hidrelétricas, por causa do volume de água nos reservatórios. A previsão é de que as chuvas no primeiro mês de 2020 vão elevar gradativamente o nível de água dos principais reservatórios, mas ainda em patamares abaixo da média histórica.

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A situação exige o acionamento das usinas termelétricas, movidas a petróleo e mais onerosas, com impactos diretos na formação do preço da energia (PLD) e nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF), assinala a Aneel. Assim a tarifa terá acréscimo de R$ 0,01343 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido em relação aos preços quando a bandeira é verde.
Janeiro é mês de verão e apresenta aumento de temperaturas, inclusive no litoral brasileiro - mais procurado no período por causa das férias escolares. O calor da temporada pode elevar o consumo de energia com o aumento do uso de equipamentos como o ar-condicionado.
Para uso desses aparelhos, a Aneel recomenda: não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado; manter os filtros limpos; diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado; e colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto.
Com informações Agência Brasil.

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