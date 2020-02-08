O futuro do mercado de trabalho já está no meio de nós

Mercado de trabalho e a transformação tecnológica Crédito: Freepik

Gestor de mídias sociais tem a demanda mais alta. A procura cresceu anualmente no Brasil em média 122% entre 2015 e 2019, com o crescimento vertiginoso do marketing digital. No segundo lugar fica o engenheiro de cibersegurança. Qualquer dispositivo conectado à internet é vulnerável a ataques cibernéticos e a segurança de dados na rede se tornou central.

Há também um crescente número de funções que requerem a habilidade de interagir com pessoas. Na lista, destacam-se os representantes de vendas e especialistas em sucesso do cliente (CS - Customer Success), na terceira e na quarta posições, respectivamente.

Seis das profissões em alta são fortemente procuradas por empresas do ramo financeiro. Cientistas e engenheiros de dados também têm grande procura. Especialistas em Inteligência Artificial (IA) e machine learning estão na sétima posição do ranking e cresceram uma média anual de 73% no período avaliado no levantamento. Especialistas em CRM - Customer Relationship Management também estão na lista, principalmente em Salesforce.

Estudo recente mostra que, até 2024 , a demanda por profissionais de TI será de 70 mil por ano no Brasil, enquanto o número de formados nessa área chegará a 46 mil.

Com a transformação digital , todas as empresas precisam de profissionais dessa área, o que passou a ser estratégico para a definição de localização de novos projetos, indústrias e empresas em geral.

O Espírito Santo criou o Fundo Soberano para preparar o futuro do Estado. Nada mais estratégico para o futuro que utilizar parte desses recursos na formação de pessoal na área de TI.