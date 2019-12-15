Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O exemplo de Zélia Duncan
Novo álbum

O exemplo de Zélia Duncan

“Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz”, feito em parceria com outras cantoras,  traz  repertório inédito sobre direitos e grandezas da mulher

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

15 dez 2019 às 05:00
Marcus Faustini

Colunista

Marcus Faustini

Ana Costa e Zélia Duncan criaram álbum em parceria  Crédito: Divulgação | Jorge Bispo
Zélia Duncan fecha o ano de 2019 lançando um álbum de canções inéditas que é uma daquelas preciosidades imperdíveis. Bom de ouvir e criado com um excelente propósito. Além de uma delicada experiência musical, é um farol sobre ativismo pelos direitos das mulheres. Mauro Ferreira classificou o álbum como feliz-manifesto, atribuindo cinco estrelas em sua coluna no site G1.
Zélia, aos 55 anos, e com quase 40 anos de carreira, costuma dizer que tem couro de anta pra aguentar os ataques à voz que empresta na defesa de causas que realiza nas redes sociais. Essa vontade de doar a voz e toda sua capacidade criadora para as lutas dos direitos das mulheres foi o disparador do álbum “Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz”.
O álbum novo foi concebido junto com a sambista Ana Costa (na foto com Zélia), sua parceira antiga. A primeira canção que fizeram foi sobre um dia na vida de uma mulher. Nesse momento, Zélia percebeu ter encontrado um caminho para expressar todo o aprendizado que teve com as vozes do feminismo nos últimos anos. São dez canções no total. Num “delírio de criação”, chegaram a compor duas, três músicas por dia.
Ana e Zélia convidaram parceiras poderosas para interpretá-las. Estão no disco Alcione, Áurea Martins, Cida Moreira, Daniela Mercury, Elba Ramalho, Fabiana Cozza, Fernanda Takai, Isabella Taviani, Joyce Moreno, Júlia Vargas, Leila Pinheiro, Lucina, Maíra Freitas, Marina Íris, Mart’nália, Mônica Salmaso, Nath Rodrigues, Slam das Minas-RJ, Simone e Teresa Cristina. Esse elenco de grandes nomes, de gerações diferentes, empresta voz e corpo para as músicas que contam a experiência de nascer mulher. Bia Paes Leme foi a produtora musical. Sem exageros, é uma obra exemplar. Mostra a força mobilizadora e o compromisso dessas artistas brasileiras que não aceitam um mundo de silenciamento das mulheres.
Tive a sorte, ao longo de 2019, de conviver com Zélia e acompanhar sua militância e criatividade. Se num futuro mais promissor para as artes no Brasil alguém escrever um livro sobre como artistas resistiram e inventaram nesses tempos atuais de ataques do governo federal à cultura, certamente Zélia Duncan estará no inventário de exemplos dignos e de excelência artística.

Veja Também

Uma educadora que transforma junto com os jovens

Razões para amar o teatro brasileiro

Marcus Faustini

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados