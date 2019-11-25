Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O bom e velho Fusca sobe mais de mil metros numa fazenda no Caparaó
O bom e velho Fusca sobe mais de mil metros numa fazenda no Caparaó

O veículo que deixou saudade foi o único que rompeu a barreira da altitude para alcançar uma lavoura de café

Públicado em 

25 nov 2019 às 18:01
Colunista

Os três Fuscas na lavoura de café hoje (25) de manhã no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Maria Emilia Souza
Não é pra qualquer um. Só mesmo o bom e velho Fusca consegue romper mais de mil metros de altitude para levar produtores e trabalhadores para a lavoura de café na Fazenda Rabello, no Parque Nacional do Caparaó, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais.
“Esta foto não é da década de 70. Foi tirada na lavoura de café hoje (25) pela manhã. O Fusca é o carro que resiste ao tempo, sobe encostas íngremes onde o vento faz a curva e não te deixa nunca na mão, sendo uma ferramenta valiosa para quem mora no campo”, conta a produtora capixaba Maria Emilia Souza. “Nenhum outro carro conseguiu subir”, ressalta.
Além do café arábica de excelência cultivado a 1,4 mil metros, a Fazenda Rabello produz leite. Num lugar tão alto e isolado que nem telefone celular tem sinal. Mas o bom e o velho Fusca sempre dá sinal da sua resistência.

Veja Também

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você


Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados