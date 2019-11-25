O bom e velho Fusca sobe mais de mil metros numa fazenda no Caparaó

Não é pra qualquer um. Só mesmo o bom e velho Fusca consegue romper mais de mil metros de altitude para levar produtores e trabalhadores para a lavoura de café na Fazenda Rabello, no Parque Nacional do Caparaó, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais.
“Esta foto não é da década de 70. Foi tirada na lavoura de café hoje (25) pela manhã. O Fusca é o carro que resiste ao tempo, sobe encostas íngremes onde o vento faz a curva e não te deixa nunca na mão, sendo uma ferramenta valiosa para quem mora no campo”, conta a produtora capixaba Maria Emilia Souza. “Nenhum outro carro conseguiu subir”, ressalta.
Além do café arábica de excelência cultivado a 1,4 mil metros, a Fazenda Rabello produz leite. Num lugar tão alto e isolado que nem telefone celular tem sinal. Mas o bom e o velho Fusca sempre dá sinal da sua resistência.