O alerta máximo contra as fake news nunca foi tão evidente e necessário

Imagem de fake news Crédito: Shutterstock

O que a deputada Joice Hasselmann disse em seu depoimento, na quarta-feira, na CPI das Fake New s, não é novidade para ninguém: a utilização de robôs para multiplicação de fake news nas redes sociais é conhecida, assim como são conhecidas as dificuldades em identificar a autoria das mensagens e os responsáveis pela divulgação. Sabendo disso, a deputada procurou direcionar o foco do seu depoimento na comprovação de que, pelo menos com relação aos ataques que recebeu após romper relações com o presidente da República, os responsáveis pela divulgação das mensagens eram os filhos de Bolsonaro.

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As fake news, assim como a sua disseminação através de robôs, têm sido intensamente utilizadas na área política, notadamente na época das campanhas eleitorais, por praticamente todos os partidos e candidatos. A Justiça Eleitoral se preocupa com os seus efeitos nos resultados eleitorais, tanto que tem promovido em todos os Estados o seminário “Democracia Digital-Eleições 2020”, como o realizado em Vitória em 31 de outubro.

Entrevistado pelo jornalista Leonel Ximenes, de A Gazeta, o presidente do TRE-ES, Annibal de Rezende Lima, afirmou que, em 2018, as fake news foram “uma novidade intolerável no processo eleitoral brasileiro”: o pleito “foi, sem dúvida, o mais complexo de toda a nossa história republicana [...] sobretudo pelo ânimo de candidatos e eleitores, em grande parte acirrado pelas [...] fake news”.

Annibal é otimista quando afirma “ter certeza de que, em prazo razoável, a Justiça Eleitoral estará apta a detectar e identificar a autoria de todo ou qualquer ato ou atitude tendente a tumultuar o processo eleitoral e fraudar o resultado das urnas” como, por exemplo, medidas “capazes de inibir, ou pelo menos minimizar, os efeitos das redes sociais”. Menos otimista é a representante da Agência Lupa, que se dedica a checar a veracidade das informações que são disseminadas nos meios de comunicação, inclusive os digitais. Para ela, “o WhatsApp é uma terra sem lei” e, nas últimas eleições, “das 50 imagens mais compartilhadas, apenas quatro eram verdadeiras”.