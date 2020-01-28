No Brasil, mal se cuida de instruir e educar virou coisa do passado

Sala de aula de alunos da educação infantil Crédito: Nicole Honeywill Sincerely /Unsplash

Cinco séculos antes de Cristo, Pitágoras sabiamente sentenciou: “Eduquem as crianças para que não seja necessário castigar os adultos”.

No Brasil, infelizmente, o ensinamento do célebre filósofo grego foi menosprezado. Nestas últimas décadas, só se cuida de instruir. A educação , na verdadeira acepção da palavra, foi abandonada. Aqui, quando se fala em educação, só se pensa em instrução.

desenvolvimento econômico e social de uma nação – isso já foi inteiramente provado – está subordinado a dois requisitos essenciais: educação e instrução. E vale ressaltar: são coisas muito distintas – mas que não devem ser dissociadas.

A primeira trata do desenvolvimento do cidadão nos seus aspectos intelectual, moral e cívico, da formação do caráter, do respeito ao próximo e das relações entre as pessoas na sociedade. A segunda cuida de instruí-lo nos diversos campos do conhecimento humano, preparando-o profissionalmente para se tornar útil e produtivo.

A educação, até nos anos 70, era ministrada juntamente com a instrução; haja vista que muitas escolas eram denominadas “educandários”. Não que lhes coubesse inteiramente o papel de educar; mas, ao lado da chamada “educação de berço”, a cargo dos pais, cabia, tanto ao Estado como ao ensino privado, a missão de suplementá-la. Especialmente, nas questões pertinentes à cidadania e a vida na sociedade.

A Coreia do Sul – país subdesenvolvido nos anos 60, pobre e fragilizado por uma guerra que durou três anos – teve o seu desenvolvimento econômico e social alcançado através de um revolucionário projeto educacional, focado na educação básica, na disciplina e na valorização do professor. Em menos de 40 anos, erradicou o analfabetismo e se tornou uma potência econômica.

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Com o advento da constituição de 1988, que maximizou os direitos e minimizou as obrigações, criou-se no país um clima de excessiva liberalidade e afrouxamento na educação. As salas de aula se tornaram plateias cativas para doutrinação de preceitos ideológicos da esquerda em detrimento dos ensinamentos educacionais.

E o que vemos hoje depois de tantos anos com a educação menosprezada? Um vertiginoso crescimento do número de pessoas mal educadas: nas escolas e faculdades, no trânsito, nos condomínios, nos banheiros públicos, nos estacionamentos etc. Inclusive, pessoas bem instruídas, mas inteiramente desprovidas de educação.