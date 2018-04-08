Não gosta do Gilmar Mendes? Ele ainda tem 12 anos de STF!

Gilmar Mendes, que foi indicado por FHC, só se aposentará no STF em 2030.Crédito: Gazeta Online
Como o Supremo Tribunal Federal (STF) ficou mais importante que a seleção brasileira, nada mais justo de a gente saber em que ano suas excelências vão se aposentar compulsoriamente:
Celso de Mello – 2020
Marco Aurélio – 2021
Rosa Weber – 2023
Lewandowski – 2023
Fux – 2028
Cármen Lúcia – 2029
Gilmar Mendes – 2030
Barroso – 2033
Fachin – 2034
Toffoli – 2042
Alexandre de Moraes – 2043
O sofrimento continua
Duas conclusões: o próximo presidente da República vai indicar dois ministros para o Supremo. E (prepare-se) teremos que suportar Gilmar Mendes por mais (longos) 12 anos.
O bloco da oposição
Casagrande, que foi à Romaria dos Homens, diz que achou importante a filiação de Rose de Freitas ao Podemos. O ex-governador avalia que ambos podem estar juntos numa candidatura ao Palácio Anchieta ainda no primeiro turno ou se unirem na segunda fase.
Discurso autoritário
Lula atacou a Imprensa, o Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público. Para o líder petista condenado e preso, instituições só prestam quando são a favor dos seus postulados.
Silêncio
Jornalistas, no exercício da sua profissão, foram agredidos por militantes anônimos e covardes e muitas vezes impedidos de trabalhar na cobertura da prisão de Lula. Alguém viu o Sindicato e a Federação de Jornalistas se pronunciarem a respeito?
Atualização da nota
A coluna errou ao dizer que a Fenaj não havia se manifestado sobre as agressões sofridas por jornalistas durante a cobertura da prisão de Lula em São Bernardo do Campo. A entidade repudiou a violência em nota oficial. O Sindicato dos Jornalistas disse hoje que subscreve a nota da Fenaj.
Constatação
A senadora Rose de Freitas deu um nó tático nos adversários.
Ele merece!
A Câmara de Vitória aprovou projeto de lei, do vereador Vinicius Simões, que dá o nome de Pastor Oliveira Araújo à rua da própria Igreja Batista onde ele congregava, no Centro.
Mato sem cachorro
De um leitor se sentindo na floresta: “O mato está tão grande na Darly Santos, que eu acho que DER está esperando a autorização do Ibama para poder cortar”.
Vivam os animais!
A CPI dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia vai ouvir o superintendente do Ibama e o representante do site OLX, que tem hospedado anúncios de venda irregular de animais. Será no dia 17h, às 19h, no plenário Rui Barbosa.
Feijoada indigesta
Militantes e lideranças petistas, entre eles Iriny Lopes, se encontraram em uma feijoada promovida neste domingo pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra. O clima era de velório e nem um grupo de pagode, que se esforçou muito, conseguiu levantar o moral dos companheiros.
Público menor
Como faz todos os anos, a coluna acompanhou o belo espetáculo de fé da Romaria dos Homens, que este ano parece que atraiu menos pessoas. Talvez por causa da ameaça de chuva. Ou seria a prisão do Lula?
Coisa triste
E mais uma vez a Av. Lindenberg foi tomada pelo lixo jogado pelos romeiros. A falta de consciência ambiental foi agravada pela ausência de lixeiras ao longo da caminhada.
Pecados da carne
No Parque Moscoso e no Alecrim, um cinema erótico e uma boate privé, ambos com bastante apelo visual, chamavam a atenção de alguns homens.
Fé e generosidade
Romaria dos Homens também é expressão de generosidade do povo. Em Vila Velha, grupos de voluntários distribuíam água, bolo e cachorro-quente aos romeiros. Ser cristão é, fundamentalmente, ser solidário, estar pronto a servir. Aplausos.
Onde tem povo...
Os políticos estavam na romaria – fisicamente ou por meio de propagandas. Um caminhão de som da Paróquia Bom Pastor, de Campo Grande, carregava o banner com uma mensagem e a foto do deputado Hércules Silveira.
Indiferença
E por fim: 60 anos da Romaria dos Homens. Uma data especialíssima para o ES e seu povo, mas que passou praticamente em branco, sem eventos comemorativos à altura. Com a palavra, a Arquidiocese de Vitória.
O desabençoado
Zezito Maio deu azar. Ele diz que foi para o Podemos “com as bênçãos de PH”, mas sábado o ex-vereador de Vitória deixou o partido, que agora tem Rose de Freitas, adversária do governador. “Fui para o PPS, o Partido da Praia do Suá”, brinca.
Coisa estranha
Está no território livre da web: “Surgiram dois novos recursos: a missa protelatória e os embargos de celebração”.
Alô, PT!
Cadê o povo?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.