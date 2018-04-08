Não gosta do Gilmar Mendes? Ele ainda tem 12 anos de STF!

Gilmar Mendes, que foi indicado por FHC, só se aposentará no STF em 2030. Crédito: Gazeta Online

Como o Supremo Tribunal Federal (STF) ficou mais importante que a seleção brasileira, nada mais justo de a gente saber em que ano suas excelências vão se aposentar compulsoriamente:

Celso de Mello – 2020

Marco Aurélio – 2021

Rosa Weber – 2023

Lewandowski – 2023

Fux – 2028

Cármen Lúcia – 2029

Gilmar Mendes – 2030

Barroso – 2033

Fachin – 2034

Toffoli – 2042

Alexandre de Moraes – 2043

O sofrimento continua

Duas conclusões: o próximo presidente da República vai indicar dois ministros para o Supremo. E (prepare-se) teremos que suportar Gilmar Mendes por mais (longos) 12 anos.

O bloco da oposição

Casagrande, que foi à Romaria dos Homens, diz que achou importante a filiação de Rose de Freitas ao Podemos. O ex-governador avalia que ambos podem estar juntos numa candidatura ao Palácio Anchieta ainda no primeiro turno ou se unirem na segunda fase.

Discurso autoritário

Lula atacou a Imprensa, o Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público. Para o líder petista condenado e preso, instituições só prestam quando são a favor dos seus postulados.

Silêncio

Jornalistas, no exercício da sua profissão, foram agredidos por militantes anônimos e covardes e muitas vezes impedidos de trabalhar na cobertura da prisão de Lula. Alguém viu o Sindicato e a Federação de Jornalistas se pronunciarem a respeito?

Atualização da nota

A coluna errou ao dizer que a Fenaj não havia se manifestado sobre as agressões sofridas por jornalistas durante a cobertura da prisão de Lula em São Bernardo do Campo. A entidade repudiou a violência em nota oficial. O Sindicato dos Jornalistas disse hoje que subscreve a nota da Fenaj.





Constatação

A senadora Rose de Freitas deu um nó tático nos adversários.

Ele merece!

A Câmara de Vitória aprovou projeto de lei, do vereador Vinicius Simões, que dá o nome de Pastor Oliveira Araújo à rua da própria Igreja Batista onde ele congregava, no Centro.

Mato sem cachorro

De um leitor se sentindo na floresta: “O mato está tão grande na Darly Santos, que eu acho que DER está esperando a autorização do Ibama para poder cortar”.

Vivam os animais!

A CPI dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia vai ouvir o superintendente do Ibama e o representante do site OLX, que tem hospedado anúncios de venda irregular de animais. Será no dia 17h, às 19h, no plenário Rui Barbosa.

Feijoada indigesta

Militantes e lideranças petistas, entre eles Iriny Lopes, se encontraram em uma feijoada promovida neste domingo pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra. O clima era de velório e nem um grupo de pagode, que se esforçou muito, conseguiu levantar o moral dos companheiros.

Público menor

Como faz todos os anos, a coluna acompanhou o belo espetáculo de fé da Romaria dos Homens, que este ano parece que atraiu menos pessoas. Talvez por causa da ameaça de chuva. Ou seria a prisão do Lula?

Coisa triste

E mais uma vez a Av. Lindenberg foi tomada pelo lixo jogado pelos romeiros. A falta de consciência ambiental foi agravada pela ausência de lixeiras ao longo da caminhada.

Pecados da carne

No Parque Moscoso e no Alecrim, um cinema erótico e uma boate privé, ambos com bastante apelo visual, chamavam a atenção de alguns homens.

Fé e generosidade

Romaria dos Homens também é expressão de generosidade do povo. Em Vila Velha, grupos de voluntários distribuíam água, bolo e cachorro-quente aos romeiros. Ser cristão é, fundamentalmente, ser solidário, estar pronto a servir. Aplausos.

Onde tem povo...

Os políticos estavam na romaria – fisicamente ou por meio de propagandas. Um caminhão de som da Paróquia Bom Pastor, de Campo Grande, carregava o banner com uma mensagem e a foto do deputado Hércules Silveira.

Indiferença

E por fim: 60 anos da Romaria dos Homens. Uma data especialíssima para o ES e seu povo, mas que passou praticamente em branco, sem eventos comemorativos à altura. Com a palavra, a Arquidiocese de Vitória.

O desabençoado

Zezito Maio deu azar. Ele diz que foi para o Podemos “com as bênçãos de PH”, mas sábado o ex-vereador de Vitória deixou o partido, que agora tem Rose de Freitas, adversária do governador. “Fui para o PPS, o Partido da Praia do Suá”, brinca.

Coisa estranha

Está no território livre da web: “Surgiram dois novos recursos: a missa protelatória e os embargos de celebração”.

Alô, PT!