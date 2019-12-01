Na Lata: Grupo Coutinho vai abrir até 4 supermercados por ano no ES

Já dos três supermercados que serão abertos em 2021, por enquanto, apenas um já tem endereço definido: o de Jacaraípe, na Serra. Os demais ainda estão sendo estudados pelo grupo. Segundo Coutinho, a previsão é que os investimentos ultrapassem os R$ 100 milhões. Para ele, ao expandir os negócios, a empresa tem uma capacidade maior de ganhar escala e, consequentemente, melhorar a competitividade e oferecer preços mais atrativos para o consumidor.