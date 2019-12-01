Na Lata: Grupo Coutinho vai abrir até 4 supermercados por ano no ES

Abrir de três a quatro supermercados por ano nos próximos cinco anos. Este é o plano do grupo Coutinho - que reúne as marcas Extrabom, Extraplus, Extracenter e Atacado Vem - para ampliar a sua atuação no mercado capixaba. Atualmente, com 27 lojas distribuídas em sete cidades do Espírito Santo, o grupo tem um faturamento de aproximadamente R$ 1 bilhão. Mas quer ver esse valor crescer. Até 2021, a perspectiva é de ter 35 lojas em operação e alcançar um faturamento na casa de R$ 1,5 bilhão.
O presidente do grupo, o empresário Luiz Coelho Coutinho, explica que das oito lojas que estão no cronograma de inauguração para os próximos anos, cinco estão previstas para 2020 e três para 2021. Ele adianta que no próximo ano serão duas unidades do Atacado Vem, sendo uma na Serra e outra em Guarapari. Além disso, há previsão de três novas lojas do Extrabom: em Viana (Marcílio de Noronha), Serra (Civit II) e Vitória (Santo Antônio).
Já dos três supermercados que serão abertos em 2021, por enquanto, apenas um já tem endereço definido: o de Jacaraípe, na Serra. Os demais ainda estão sendo estudados pelo grupo. Segundo Coutinho, a previsão é que os investimentos ultrapassem os R$ 100 milhões. Para ele, ao expandir os negócios, a empresa tem uma capacidade maior de ganhar escala e, consequentemente, melhorar a competitividade e oferecer preços mais atrativos para o consumidor.
PERFIL
- Nome: Luiz Coelho Coutinho
- Empresa: Grupo Coutinho (Extrabom, Extraplus, Extracenter, Atacado Vem)
- No mercado: Há 41 anos
- Negócio: Supermercadista
- Atuação: Grande Vitória, Guarapari, Colatina e São Mateus (27 lojas)
- Funcionários: 3.750
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Vejo crescimento combinado com oportunidade.
Pedra no sapato:
A forte burocracia governamental.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Não tenho!
Solto fogos quando:
Atingimos as metas na empresa.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:
Além de simplificar a complexidade tributária do nosso segmento, buscaria uma maneira de trazer unidade e alinhamento em relação às fiscalizações nos supermercados. Hoje, as regras são muito subjetivas e cada órgão tem uma interpretação diferente no momento de fiscalizar.
Minha empresa precisa evoluir:
Sempre! Um dos pontos é no ganho de produtividade.
Se começasse um novo negócio seria:
O de supermercados novamente.
Exemplo de pergunta?
Futuro: Queremos crescer e abrir de três a quatro supermercados por ano nos próximos cinco anos. Nossa meta é chegar a 2021 com 35 lojas e um faturamento de R$ 1,5 bilhão. Em 2019, vamos fechar o ano com 27 lojas e cerca de R$ 1 bilhão de faturamento.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
O empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar. O admiro em função da forma como ele conduz os negócios, pela sua habilidade de gestão e pela sua visão de mercado. !