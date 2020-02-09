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Empreendedores do ES

Na Lata: Gramazini compra fábrica nos EUA e vai investir US$ 35 milhões em 2020

Capixaba Gramazini adquiriu uma fábrica de processamento de rochas no Texas e prevê comprar uma segunda indústria nos Estados Unidos ainda neste ano. Confira a entrevista com o empresário Jhonatan Thomazini

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

09 fev 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Jhonatan Thomazini é um dos sócios da Gramazini Crédito: Acervo pessoal
A empresa capixaba do setor de rochas ornamentais Gramazini adquiriu uma fábrica de pedra natural em Commerce, no Texas.  Será a primeira companhia brasileira com  uma operação nos Estados Unidos de processamento e entrega.  Com a aquisição, esta é a terceira unidade do grupo. As outras duas são em Cachoeiro de Itapemirim e Barra de São Francisco, ambas no Espírito Santo.  
Inicialmente, a ideia é que as rochas utilizadas na fábrica do Texas sejam importadas do Brasil. O foco da produção será o mercado americano. Além da compra da indústria no Texas, uma segunda planta nos Estados Unidos está no radar da empresa para ser adquirida ainda em 2020, conforme revelou à coluna o empresário Jhonatan Thomazini. Ele, entretanto, "por questões estratégicas" não deu detalhes do negócio, como localização e qual fábrica será comprada.
"Como temos uma grande demanda, esses negócios vão nos ajudar a ter uma melhor logística e a entregar o melhor produto e serviço com um custo mais acessível e de forma mais rápida para o cliente americano"
Jhonatan Thomazini - Sócio da Gramazini
A empresa - que está no mercado desde 1992 e tem 650 funcionários - prevê investir de US$ 25 milhões a US$ 35 milhões em 2020.  
Atualmente, a Gramazini conta com  jazidas distribuídas pelo Brasil, com pedreiras no Espírito Santo, Ceará, Bahia e Minas Gerais.  A empresa tem atuação mundial e exporta principalmente para Estados Unidos, Canadá, países da América Central e América do Sul, além de China, Índia, Rússia e Inglaterra.
Jazida da empresa Gramazini em Nova Venécia Crédito: Gramazini/Divulgação

PERFIL

  • Nome: Jhonatan Thomazini
  • Empresa: Gramazini
  • No mercado: Desde 1992
  • Negócio: Mineração, beneficiamento de rocha natural e revestimento
  • Atuação: Mundial
  • Funcionários: 650

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JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Mínima intervenção política, atrai empresas externas e gera competição entre as empresas. Feiras, como a Vitória Stone Fair que vamos participar, são importantes para isso.

Pedra no sapato:

Quando se tem objetivo e perseverança, ofuscamos a dificuldade e focamos na solução. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Porém, sem embaraço na legislação trabalhista, burocracia ao inovar e introduzir novas tecnologias, iríamos caminhar a passos largos.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca. Sempre pensei em crescer e prosperar!

Solto fogos quando:

Vejo cada colaborar com sentimento de dono executando a autorresponsabilidade, consequentemente o crescimento do colaborador dentro da empresa.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

Investiria na base da pirâmide, educação, treinamento e instrução. Criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento voltado para o mercado e mais interação entre universidades e empresas.

Minha empresa precisa evoluir em:

Otimização dos recursos escassos, disponibilizando a beleza única da natureza a todos. Fazer mais com menos.

Se começasse um novo negócio seria...:

Aceitaria qualquer desafio de um novo negócio sustentável, acessível a todos, transformador e único.

Futuro:

Quem realmente conhece as potências mundiais pode afirmar que o Brasil tem uma oportunidade extraordinária, extensão territorial, recursos minerais, clima... Para elevar o Brasil ao topo não precisamos inventar ou iniciar do zero, podemos colher o melhor de cada país e executar! 

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

John L. Thomazini, meu irmão e inspirador.
Aplicação do mármore Enigma em banheiro Crédito: Gramazini/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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