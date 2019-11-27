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Renata Rasseli

Musical baseado em "A Noviça Rebelde" estreia em Vitória

"Dó, Ré, Mi, a Noviça", dirigido por Marcelo Lages, será apresentando nos dias 7 e 8 no Teatro Sesc Glória

Públicado em 

27 nov 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Espetáculo Dó Ré Mi, a Noviça Crédito: divulgação
Baseado no clássico filme "A Noviça Rebelde", o musical"Dó, Ré, Mi, a Noviça",  dirigido por Marcelo Lages, será apresentando nos dias 7 e 8, no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.  O espetáculo revisita uma história de época com um roteiro atual que mistura dança, teatro, canto e música. A história da família Von Trapp contará com a participação especial da cantora Elaine Rowena, como Madre Superiora,  e de Priscilla Ferrari, como Maria, além do Coral da Fames. A direção artística é da dupla Patrícia Castro e Karla Ferreira. 

COMEMORAÇÃO

Márcio e Karina Pedra e a cantora Flávia Mendonça: m show em comemoração aos 27 anos academia na Praia do Canto Crédito: Ciro Trigo

INAUGURAÇÃO

Thici Tibério abre as portas de sua nova  nesta quarta (27), na esquina da Aleixo Netto e da Celso Calmon. Giovanna Rosa assina o bufê da inauguração. O projeto da loja com o piso em patchwork de mármore e cimento, teto de lambri branco, arcos arredondados e detalhes em ladrilho azul e branco é todo inspirado nas regiões costeiras da Europa, como a Riviera Francesa, a Costa Amalfitana e o litoral da Grécia. 

PALESTRA

Flávia da Veiga, Gustavo Arns e Alessandro Dadalto: Felicidade Corporativa em debate  Crédito: Débora Benain

MODA E DRINQUES

Suely, Claudia, Ticy e Júlia Chieppe convidam para a tarde Drinques&Fun com Laura Marchi, nesta quinta-feira (28), na Aleixo Netto. 

JANTAR

Marcela Freire,  Vinicius Cavalcante e Maritza Bojovski: em noite gourmet.  Crédito: Mônica Zorzanelli

GRANDE FESTA DO TRANSPORTE

Já está tudo preparado para a grande noite do transporte. Na próxima sexta-feira (29), o presidente da Fetransportes e do Conselho Regional do Sest Senat, Jerson Picoli, vai receber autoridades e convidados na 25ª edição do Prêmio Destaque, que além de premiar os melhores profissionais do ano homenageia dois empresários do setor. E este ano, os nomes escolhidos para receber a Medalha do Mérito Empresarial vêm, respectivamente, de Cachoeiro de Itapemirim e Colatina: Jersilio Cypriano, do Grupo Flecha Branca, e Luiz Alberto Teixeira, da LTB Transportes.

ENCONTRO

Dorval Uliana e José Luis Galveas: debate sobre ética na política Crédito: Monica Zorzanelli

DOAÇÃO

Emar Batalha retorna ao Estado, após temporada em Londres, e recebe 40 amigas para um almoço com menu natalino na Praia do Canto, no dia 5 de dezembro. A designer fará doações de brinquedos em nome de cada convidado para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), apoiada por Margareth Ruschi.

NATAL COM LUXO

Nossa designer Rebeca Duarte vai exibir sua coleção, mais uma vez, na avant-première do confeiteiro Stefan Behar, nos dias 2,3 e 4 de dezembro, em São Paulo. 

TAL PAI, TAL FILHO

Nossa médica Vickie White acaba de ser aprovada, em 9º lugar, para cursar a residência em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Vitória. Depois da capacitação, pretende seguir os passos do pai, Jules White, na medicina reprodutiva.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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