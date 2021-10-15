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26 dias em erupção

Vulcão nas Ilhas Canárias libera 'tsunami' de lava; veja vídeos

Cumbre Vieja estava adormecido há décadas e entrou em erupção no dia 19 de setembro. No Brasil, vulcão ficou conhecido pela possibilidade remota de causar um tsunami no país

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 09:22

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

15 out 2021 às 09:22
Vulcão Cumbre Vieja está em erupção há 26 dias
Vulcão Cumbre Vieja está em erupção há 26 dias Crédito: Reprodução/Twitter @Involcan
Imagens divulgadas pelo Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) mostram o vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, liberando um "tsunami de lava". A comparação foi feita por cientistas que estão há 26 dias acompanhando a atividade vulcânica na região. 
"Hoje, nossa equipe foi capaz de filmar um tsunami de lava. Uma velocidade impressionante e transbordamento do canal da lava", afirmou o Involcan pelo Twitter.
Localizado nas Ilhas Canárias, uma região que pertence à Espanha e está próxima ao continente africano, o Cumbre Vieja entrou em erupção no dia 19 de setembro.  
No Brasil, o vulcão ficou conhecido pela possibilidade de provocar um tsunami, principalmente no Nordeste do país. A possibilidade, contudo, é remota, segundo especialistas.
Adormecido há décadas, o Cumbre Vieja vinha dando sinais de atividades sísmicas, o que deixou as autoridades em alerta e levou à evacuação da área.
Cerca de 7.000 pessoas precisaram abandonar suas casas, 300 delas apenas nesta quinta-feira (14). Desde a erupção, a lava já destruiu mais de 1,6 mil construções da ilha.

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