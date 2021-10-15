Vulcão nas Ilhas Canárias libera 'tsunami' de lava; veja vídeos

Imagens divulgadas pelo Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) mostram o vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, liberando um "tsunami de lava". A comparação foi feita por cientistas que estão há 26 dias acompanhando a atividade vulcânica na região.
"Hoje, nossa equipe foi capaz de filmar um tsunami de lava. Uma velocidade impressionante e transbordamento do canal da lava", afirmou o Involcan pelo Twitter.
Localizado nas Ilhas Canárias, uma região que pertence à Espanha e está próxima ao continente africano, o Cumbre Vieja entrou em erupção no dia 19 de setembro.
No Brasil, o vulcão ficou conhecido pela possibilidade de provocar um tsunami, principalmente no Nordeste do país. A possibilidade, contudo, é remota, segundo especialistas.
Adormecido há décadas, o Cumbre Vieja vinha dando sinais de atividades sísmicas, o que deixou as autoridades em alerta e levou à evacuação da área.
Cerca de 7.000 pessoas precisaram abandonar suas casas, 300 delas apenas nesta quinta-feira (14). Desde a erupção, a lava já destruiu mais de 1,6 mil construções da ilha.