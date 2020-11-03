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Urnas abertas

Votação começa em 25 estados dos Estados Unidos

Neste ano, a votação antecipada bateu recorde: quase 100 milhões de eleitores já depositaram seu voto no correio ou em locais pré-definidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 11:10

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 11:10

Votação antecipada em Nova York
Votação antecipada em Nova York Crédito: Thenews2/Folhapress
A votação começou nos Estados Unidos, com urnas abertas em 25 estados do país.
Os primeiros a começar foram 11 estados da região leste, que abriram os locais de votação às 6h do fuso-horário EST (8h de Brasília). Em Vermont, algumas regiões iniciaram o pleito ainda antes, às 5h (7h de Brasília).
Nova York, Nova Jersey, Carolina do Norte e Carolina do Sul, Geórgia, Connecticut e Flórida são outros exemplos de estados onde a votação já foi iniciada.

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Neste ano, a votação antecipada bateu recorde: quase 100 milhões de eleitores já depositaram seu voto no correio ou em locais pré-definidos, atendendo ao esforço das autoridades para evitar aglomerações nesta terça (3) durante a pandemia de Covid-19.
Entre os que votaram antecipadamente, estão o presidente Donald Trump, candidato à reeleição pelo Partido Republicano, e seu rival, o democrata Joe Biden.
A previsão é que os primeiros resultados comecem a ser divulgados após as 19h EST (21h pelo horário de Brasília), quando as urnas fecharão em estados como a Geórgia. Um resultado definitivo pode levar dias para sair, se a disputa for acirrada.

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