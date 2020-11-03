Votação começa em 25 estados dos Estados Unidos

Votação antecipada em Nova York Crédito: Thenews2/Folhapress

A votação começou nos Estados Unidos , com urnas abertas em 25 estados do país.

Os primeiros a começar foram 11 estados da região leste, que abriram os locais de votação às 6h do fuso-horário EST (8h de Brasília). Em Vermont, algumas regiões iniciaram o pleito ainda antes, às 5h (7h de Brasília).

Nova York, Nova Jersey, Carolina do Norte e Carolina do Sul, Geórgia, Connecticut e Flórida são outros exemplos de estados onde a votação já foi iniciada.

Neste ano, a votação antecipada bateu recorde: quase 100 milhões de eleitores já depositaram seu voto no correio ou em locais pré-definidos, atendendo ao esforço das autoridades para evitar aglomerações nesta terça (3) durante a pandemia de Covid-19.

Entre os que votaram antecipadamente, estão o presidente Donald Trump , candidato à reeleição pelo Partido Republicano, e seu rival, o democrata Joe Biden