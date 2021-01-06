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Pandemia de coronavírus

Variante identificada no Reino Unido já foi detectada em 5 Estados dos EUA

Os Estados Unidos já registraram mais de 21 milhões de casos do novo coronavírus e 359.077 mortes relacionadas à doença

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 16:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2021 às 16:21
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, Francis Collins, afirmou ao The Washington Post que a variante mais contagiosa do coronavírus, identificada no Reino Unido, já foi relatada em pelo menos cinco estados norte-americanos - Califórnia, Colorado, Flórida, Geórgia, e Nova York.
"Agora vimos o mesmo vírus do Reino Unido nos EUA em pelo menos cinco estados e ficaria surpreso se isso não crescesse muito rapidamente", disse Collins, após reafirmar que a variante não demonstra ser mais letal.
O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA anunciou que foram administradas mais de 4,8 milhões de primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 na manhã de ontem, 5, além da distribuição de mais de 17 milhões de doses dos imunizantes.
Os Estados Unidos já registraram mais de 21 milhões de casos do novo coronavírus e 359.077 mortes relacionadas à doença, de acordo com levantamento da universidade norte-americana Johns Hopkins.
Na Europa, o primeiro ministro da Irlanda, Micheál Martin, anunciou em entrevista coletiva hoje o fechamento da maioria das escolas e canteiros de obras por três semanas, em um esforço para frear o aumento de novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com publicação do The Guardian. A Irlanda já passa por um bloqueio que encerrou as atividades de estabelecimentos de varejo.
O país acumula 113.322 casos confirmados de covid-19 e 2.282 mortes relacionados à doença, segundo a Johns Hopkins.

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