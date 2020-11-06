Vantagem de Biden na Pensilvânia aumenta para 12.390 votos

Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware Crédito: Reuters/Folhapress

A vantagem do candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos , Joe Biden, sobre o presidente republicano, Donald Trump, na apuração da eleição presidencial norte-americana no estado da Pensilvânia aumentou para 12.390 votos, com 96% das cédulas apuradas, mostraram dados da Edison Research nesta sexta-feira (6).

De acordo com os números, a vantagem de Biden aumentou de 9.746 votos, para 12.390. Ainda segundo a Edison Research, Biden aparece com 49,5% dos votos, contra 49,3% de Trump. A apuração continua.

Se vencer na Pensilvânia, que dá 20 votos no Colégio Eleitoral, que decide o vencedor da eleição presidencial nos EUA, Biden superará a marca de 270 votos no Colégio Eleitoral necessários para chegar à Casa Branca.