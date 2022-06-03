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Turquia muda nome na ONU para evitar confusões com peru em inglês

Emissora pública publicou comunicado explicando a mudança: "Digite 'Turkey' no Google e você vai ver um conjunto de imagens e definições que confundem o país

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 19:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2022 às 19:45
A Turquia, país de 84 milhões de habitantes no Oriente Médio, não quer mais ser chamada de "Turkey" em inglês, mas sim de "Türkiye". A mudança, que pode parecer pequena mas tem grande significado social e político para Ancara, foi formalizada na Organização das Nações Unidas (ONU).
Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral António Guterres, informou a diversos veículos da imprensa internacional nesta quinta-feira (2) que a troca, solicitada por meio de uma carta da chancelaria turca, já passou a valer. "Os países são livres para escolher como querem ser nomeados", disse ele à americana CNN.
A mudança integra a agenda do presidente Recep Tayyip Erdogan já há alguns anos e foi impulsionada pela versão anglicizada do nome do país. "Turkey", em inglês, designa não apenas a nação do Oriente Médio, como também a ave peru.
Turquia pede para trocar de nome na ONU para não ser confundida com peru em inglês
"Turkey", em inglês, designa não apenas a nação do Oriente Médio, como também a ave peru Crédito: Montagem
O chanceler turco, Mevlüt Çavusoglu, afirmou em uma rede social que a mudança tem como objetivo "aumentar o valor da marca" do país. "Türkiye" — pronuncia-se "turquiê" — já é a forma que o povo turco usa para se referir ao país desde a formação da nação em 1923, após a desintegração do Império Otomano.
O termo também vinha sendo usado no comércio internacional. Erdogan assinou um memorando no ano passado para que a frase "made in Turkey" fosse cunhada "made in Türkiye" em itens de exportação. "Simboliza e transmite a cultura, a civilização e os valores da nação turca da melhor maneira possível", disse o presidente no documento.
Instituições públicas e a imprensa nacional passaram a adotar essa forma. A TRT World, emissora pública, publicou um comunicado explicando a mudança: "Digite 'Turkey' no Google e você vai ver um conjunto de imagens e definições que confundem o país com a Meleagris [nome científico da ave], também conhecida como peru na América do Norte, famoso por ser servido no Natal e em jantares de ação de graças".
O texto ainda explana a definição dos dicionários. "'Peru' é definido como 'algo que falha gravemente' ou 'uma pessoa tola'."
O dicionário Merriam-Webster explica que a ave acabou batizada em inglês com o nome do país no século 16, no Reino Unido. Os britânicos à época associavam muitos produtos exóticos importados ao Império Otomano, provavelmente porque muitos comerciantes vinham de lá -ainda que os itens tivessem origem de outras partes.
Foi o que aconteceu com o milho e a abóbora, que viraram "trigo-turco" e "cenoura-turca", em tradução livre, ainda que fossem nativos das Américas. Com o peru, levado para a Europa por exploradores espanhóis do que hoje é o México, se deu o mesmo: o "turkey-cock" (galo-da-Turquia) depois seria encurtado apenas para "turkey".
Para o professor de história da Universidade de Georgetown Mustafa Aksakal, introduzir a mudança na ONU é uma forma de Erdogan demonstrar que tem o poder de afirmar suas vontades para além das fronteiras políticas nacionais. "A mudança pode parecer boba para alguns, mas coloca Erdogan no papel de protetor do respeito internacional pelo país", disse ele ao jornal The New York Times.

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