Turquia muda nome na ONU para evitar confusões com peru em inglês

A Turquia, país de 84 milhões de habitantes no Oriente Médio, não quer mais ser chamada de "Turkey" em inglês, mas sim de "Türkiye". A mudança, que pode parecer pequena mas tem grande significado social e político para Ancara, foi formalizada na Organização das Nações Unidas (ONU).

Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral António Guterres, informou a diversos veículos da imprensa internacional nesta quinta-feira (2) que a troca, solicitada por meio de uma carta da chancelaria turca, já passou a valer. "Os países são livres para escolher como querem ser nomeados", disse ele à americana CNN.

A mudança integra a agenda do presidente Recep Tayyip Erdogan já há alguns anos e foi impulsionada pela versão anglicizada do nome do país. "Turkey", em inglês, designa não apenas a nação do Oriente Médio, como também a ave peru.

"Turkey", em inglês, designa não apenas a nação do Oriente Médio, como também a ave peru Crédito: Montagem

O chanceler turco, Mevlüt Çavusoglu, afirmou em uma rede social que a mudança tem como objetivo "aumentar o valor da marca" do país. "Türkiye" — pronuncia-se "turquiê" — já é a forma que o povo turco usa para se referir ao país desde a formação da nação em 1923, após a desintegração do Império Otomano.

O termo também vinha sendo usado no comércio internacional. Erdogan assinou um memorando no ano passado para que a frase "made in Turkey" fosse cunhada "made in Türkiye" em itens de exportação. "Simboliza e transmite a cultura, a civilização e os valores da nação turca da melhor maneira possível", disse o presidente no documento.

Instituições públicas e a imprensa nacional passaram a adotar essa forma. A TRT World, emissora pública, publicou um comunicado explicando a mudança: "Digite 'Turkey' no Google e você vai ver um conjunto de imagens e definições que confundem o país com a Meleagris [nome científico da ave], também conhecida como peru na América do Norte, famoso por ser servido no Natal e em jantares de ação de graças".

O texto ainda explana a definição dos dicionários. "'Peru' é definido como 'algo que falha gravemente' ou 'uma pessoa tola'."

O dicionário Merriam-Webster explica que a ave acabou batizada em inglês com o nome do país no século 16, no Reino Unido. Os britânicos à época associavam muitos produtos exóticos importados ao Império Otomano, provavelmente porque muitos comerciantes vinham de lá -ainda que os itens tivessem origem de outras partes.

Foi o que aconteceu com o milho e a abóbora, que viraram "trigo-turco" e "cenoura-turca", em tradução livre, ainda que fossem nativos das Américas. Com o peru, levado para a Europa por exploradores espanhóis do que hoje é o México, se deu o mesmo: o "turkey-cock" (galo-da-Turquia) depois seria encurtado apenas para "turkey".