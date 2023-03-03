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Momentos de pânico

Turbulência em voo deixa sete feridos nos Estados Unidos

Airbus A330 da Lufthansa enfrentou uma tempestade e precisou fazer um pouso não programado; avião teve uma queda de altitude de 305 metros

Publicado em 03 de Março de 2023 às 14:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2023 às 14:41
Avião após turbulência em voo que deixou sete feridos nos EUA
Avião após turbulência em voo que deixou sete feridos nos EUA Crédito: Redes sociais
Um voo que partia dos Estados Unidos para a Alemanha teve uma queda de altitude de 305 metros nesta quarta-feira (1º), depois de enfrentar uma forte turbulência enquanto sobrevoava o estado americano do Tennessee. Sete passageiros tiveram que ser hospitalizados, mas, de acordo com integrantes da tripulação, tiveram ferimentos leves.
O airbus A330 da Lufthansa enfrentou uma tempestade e precisou fazer um pouso não programado em um aeroporto do estado da Virgínia. A Administração Federal de Aviação dos EUA disse que o voo 469 enfrentou a turbulência severa quando estava a mais de 11 mil metros de altitude e que está investigando o caso.
A modelo brasileira Camila Alves, casada com o ator americano Matthew McConaughey, estava entre os 172 passageiros. Nas redes sociais, ela postou imagens da aeronave e relatou um cenário de caos.
Alves disse que "tudo estava voando por toda parte" e que a turbulência não parava. "Graças a Deus todo mundo ficou bem", escreveu ela.
"Foi chocante", disse a passageira Susan Zimmerman à rede de TV ABC News. "Era como se estivéssemos em câmera lenta, como em um filme, quando você vê tudo ficar suspenso no ar e de repente tudo cai de novo."
De acordo com o Conselho de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, a turbulência foi a causa de 37,6% dos acidentes aéreos envolvendo voos comerciais entre 2009 e 2018.
O fenômeno acontece quando uma massa instável de ar se move de maneira imprevisível. É comum que se associe o risco de turbulência a tempestades, mas o tipo mais perigoso é a que acontece com céu limpo, que é mais difícil de prever, por não dar sinais visíveis para o piloto.
Segundo especialistas em meteorologia, fortes tempestades se locomoveram pelo estado do Tennessee na quarta-feira, gerando fortes ventos na atmosfera superior.

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