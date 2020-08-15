Trump estabelece prazo de 90 dias para TikTok vender operações no país

Trump estabelece prazo de 90 dias para TikTok vender operações nos EUA Crédito: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu decreto no fim da sexta-feira (14) exigindo que a companhia chinesa ByteDance, proprietária do TikTok, venda suas operações em solo americano, dando prazo de 90 dias para que essa transação seja concluída. Em seu decreto, Trump diz que a corporação sediada em Pequim "pode adotar ações que ameacem a segurança nacional dos Estados Unidos".

Com isso, o presidente determinou a venda de todos os ativos usados para apoiar a operação da ByteDance no TikTok dentro das fronteiras dos EUA. Um representante do aplicativo não respondeu diretamente ao decreto, mas emitiu comunicado dizendo que a empresa "está comprometida a continuar a levar alegria às famílias e a carreiras significativas para aqueles que criam em nossa plataforma por vários anos".