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Rede social

Trump estabelece prazo de 90 dias para TikTok vender operações no país

O presidente Donald Trump baniu a rede social chinesa dos EUA, após autoridades mostrarem preocupação de que a plataforma fosse uma ameaça à segurança nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2020 às 11:46

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 11:46

Aplicativo TikTok
Trump estabelece prazo de 90 dias para TikTok vender operações nos EUA Crédito: Divulgação
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu decreto no fim da sexta-feira (14) exigindo que a companhia chinesa ByteDance, proprietária do TikTok, venda suas operações em solo americano, dando prazo de 90 dias para que essa transação seja concluída. Em seu decreto, Trump diz que a corporação sediada em Pequim "pode adotar ações que ameacem a segurança nacional dos Estados Unidos".
Com isso, o presidente determinou a venda de todos os ativos usados para apoiar a operação da ByteDance no TikTok dentro das fronteiras dos EUA. Um representante do aplicativo não respondeu diretamente ao decreto, mas emitiu comunicado dizendo que a empresa "está comprometida a continuar a levar alegria às famílias e a carreiras significativas para aqueles que criam em nossa plataforma por vários anos".

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A companhia tem contestado as alegações dos EUA de que compartilharia informações de usuários americanos com o governo chinês. A Microsoft e o Twitter já andaram em negociações conversas sobre a aquisição e várias companhias de investimento e de tecnologia têm avaliado o potencial negócio. Fonte: Dow Jones Newswires.

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