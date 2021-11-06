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Trump diz que Alec Baldwin pode ter atirado propositalmente contra cineasta

Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump opinou sobre caso no set do filme Rust, em que diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu ao ser baleada pelo ator Alec Baldwin
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2021 às 10:44

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 10:44

Presidente dos EUA, Donald Trump
Ex-presidente dos EUA, Donald Trump criticou também o comportamento de Baldwin com a imprensa. Crédito: Shealah Craighead/White House
O ex-presidente norte-americano, Donald Trump, 75, disse que o ator Alec Baldwin, 63, pode ter atirado propositalmente Halyana Hutchins. O ator estava no set do filme de faroeste, "Rust", no Novo México, quando recebeu uma arma de apoio que, segundo a polícia, matou a cineasta e feriu o escritor e diretor Joel Souza.
"Na minha opinião, ele teve algo a ver com isso. Como você pega uma arma, esteja ela carregada ou não, aponta para alguém que nem mesmo está no filme e puxa o gatilho, e agora ela está morta", disse ao programa de rádio de Christ Stigall, nesta quinta-feira (4).
"Mesmo que estivesse carregado, e, você sabe, isso é uma coisa estranha, talvez ele tenha carregado", continuou. "Quem colocaria uma arma, 'aqui, Alec, aqui está a sua arma', 'Oh, bom', levantaria, apontaria para uma pessoa e puxaria o gatilho, e, 'Oh, cara, uma bala saiu, "ela está morta. Portanto, há algo errado com ele. Ele é um cara doente."
O ex-presidente criticou também o comportamento de Baldwin com a imprensa. "Eu o observei por anos. Ele se envolve em brigas com repórteres. Quer dizer, tudo o que faz, é um cara volátil. Ele é um maluco", argumentou antes de criticar a maneira como o ator lidou com a situação.
"Se eles me entregassem uma arma, eu nunca apontaria para alguém e atiraria, você sabe. Não me importo em verificar a arma. Eles entregam a você uma arma que você não vai apontar para ninguém", disse ele, afirmando que no lugar de Baldwin, que estava num set ao ar livre, teria apontado a arma para o ar.
Trump comentou também sobre as imitações que Baldwin fazia dele no humorístico Saturday Night Live, especialmente enquanto esteve a frente da Presidência. "Ele era péssimo em me imitar e, a propósito, se eu achasse que ele era bom e não gostasse de sua política ou não gostasse dele, eu diria que era bom, mas era terrível".

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