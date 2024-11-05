Trump diz que aceitará resultado 'se eleição for justa' e que 'não haverá violência' de apoiadores

O ex-presidente Donald Trump votou nesta terça-feira, 5, em Palm Beach, Flórida, perto de sua residência em Mar-a-Lago, acompanhado de sua esposa, Melania. Após votar, ele conversou com a imprensa, destacando que estava "muito honrado" em ver as longas filas de eleitores.

"Conduzi uma ótima campanha. Acho que foi talvez a melhor das três. Nos saímos muito bem na primeira (em 2016 contra Hillary Clinton). Fomos ainda melhor na segunda (em 2020), mas algo aconteceu. Eu diria que esta é a melhor campanha que realizamos", afirmou Trump, acrescentando estar "confiante" na vitória.

Ao lado de Melania, Trump falou por cerca de 15 minutos com jornalistas. Ele previu que venceria por uma grande margem, disse aos eleitores que esperavam para votar para permanecerem na fila e acrescentou: "Os democratas, se quiserem, podem sair, mas eu gostaria que os republicanos permanecessem na fila".

Questionado sobre reconhecer os resultados, Trump disse: "Se for uma eleição justa, eu serei o primeiro a reconhecer". Ele também declarou não ter planos de pedir aos apoiadores que se abstenham de violência caso perca: "Não preciso dizer a eles que não haverá violência", afirmou. "É claro que não haverá violência. Meus apoiadores não são pessoas violentas".

Trump acrescentou: "Certamente não quero nenhuma violência, mas certamente não preciso dizer - essas são ótimas pessoas." Os apoiadores de Trump realizaram o violento ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA depois que ele perdeu a eleição de 2020. Autoridades locais em todo o país têm planos em vigor em caso de distúrbios na terça-feira e depois.

O republicano também criticou o voto por correio, mencionando a Pensilvânia. "Estou ouvindo que não terão uma resposta até daqui a dois ou três dias. Acho um absurdo completo se for esse o caso".