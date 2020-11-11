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Coronavírus

Transmissão de visons para humanos amplia desafios para vacina, diz consultoria

Em relatório, a consultoria britânica destaca haver evidências de que o coronavírus foi transmitido de visons para humanos e vice-versa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 14:00

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:00

Seis países relataram casos de coronavírus em visons
Seis países relataram casos de coronavírus em visons Crédito: Derek Naulls/ Pixabay
Notícias de que mutações da Covid-19 foram transmitidas de visons para humanos na Dinamarca geram novos desafios para o desenvolvimento de uma vacina, avalia a Capital Economics. Em relatório, a consultoria britânica destaca haver evidências de que o coronavírus foi transmitido de visons para humanos e vice-versa em fazendas dinamarquesas de criação do animal. A Dinamarca é o maior produtor mundial de peles de vison. A Covid-19 foi encontrada também em fazendas de visons da Holanda, Espanha, Suécia, Itália e EUA.
Na Dinamarca, foram identificados cinco novas cepas da Covid-19. Uma delas, conhecida como Cluster 5, parece ser "modestamente" menos sensível a anticorpos, diz a Capital. Embora a Cluster 5 não seja detectada no país desde setembro, o governo dinamarquês impôs um severo "lockdown" até 3 de dezembro na região afetada, Jutlândia do Norte, para tentar conter a disseminação da doença.

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