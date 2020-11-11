Transmissão de visons para humanos amplia desafios para vacina, diz consultoria

Na Dinamarca, foram identificados cinco novas cepas da Covid-19. Uma delas, conhecida como Cluster 5, parece ser "modestamente" menos sensível a anticorpos, diz a Capital. Embora a Cluster 5 não seja detectada no país desde setembro, o governo dinamarquês impôs um severo "lockdown" até 3 de dezembro na região afetada, Jutlândia do Norte, para tentar conter a disseminação da doença.