Tiroteio em escola no Texas deixa mortos e feridos, diz TV americana

Um ataque a tiros em uma escola de Uvalde, no Texas, deixou ao menos 14 crianças mortas e um professor, além de vários feridos na tarde desta terça-feira (24). A informação foi confirmada pelo governador do Texas.

O atirador foi preso, mas a polícia não deu mais informações sobre a identidade dele ou as possíveis motivações do caso. Além das crianças, um homem de 45 anos também foi hospitalizado, de acordo com a rede ABC News.

Tiroteio com mortos e feridos em escola do Texas, nos EUA Crédito: Dario Lopez-Mills | AP | Estadão Conteúdo

O prefeito de Uvalde, ainda que não tenha confirmado as mortes, disse à emissora em uma mensagem de texto que "a situação é muito ruim". A prefeitura tentava contato com as famílias das vítimas antes de passar mais informações à imprensa.

Uvalde, de 16 mil habitantes, fica a cerca de 135 quilômetros de San Antonio. A escola Robb, que segundo a imprensa americana tem pouco menos de 600 alunos matriculados, cancelou as atividades da tarde desta terça.

O caso volta a levantar o debate sobre o acesso facilitado a armas no país e sobre a segurança das escolas, especialmente depois de 2021 ter sido o ano com mais tiroteios em colégios americanos, segundo levantamento do jornal Education Week, ao menos desde 2018, quando o veículo começou a monitorar o assunto.

Foram 28 episódios com ao menos uma pessoa morta ou ferida contra dez em 2020, quando as escolas estavam fechadas devido à Covid, e 24 em 2019 e em 2018, de acordo com esse levantamento.

O caso recente de maior repercussão se deu em dezembro, em uma escola de Oxford, cidade próxima a Detroit, em Michigan. ​Quatro estudantes, com idades entre 14 e 17 anos, morreram e outros seis ficaram feridos, além de um professor. O autor, um jovem de 15 anos, foi acusado de homicídio e ato terrorista e poderá passar o resto da vida na prisão, pois é processado como se fosse maior de idade.

Nesta segunda (23), relatório divulgado pelo FBI, a polícia federal americana, mostrou que o número de incidentes provocados por atiradores dobrou nos Estados Unidos nos últimos três anos.

O documento registra que, em 2018, foram contabilizadas 30 ações perpetradas por um ou mais indivíduos com a intenção de matar em áreas populosas. Em 2021, esse número chegou a 61.

A velocidade de crescimento dos episódios também subiu. Em 2019, a cifra se manteve estável em relação ao ano anterior, em 30 casos - em 2017, foram 31 -, mas subiu para 40 em 2020, aumento de 33%. Na sequência, houve um salto de 52,5% nos registros em 2021, de acordo com o relatório do FBI.