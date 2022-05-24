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Planalto Serrano

Homem morre e outros dois ficam feridos depois de ataque na Serra

Vítimas foram baleadas por três homens que pararam em um carro branco e atiraram no meio da rua, na manhã desta terça-feira (24)

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 13:13

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 mai 2022 às 13:13
Projeteis ficaram no meio da rua depois de tiroteio na Serra
Projeteis ficaram no meio da rua depois de tiroteio na Serra Crédito: Ari Mello
Um homem de 27 anos morreu e outros dois ficaram feridos durante um ataque ocorrido no bairro Planalto Serrano, na Serra, na manhã desta terça-feira (24). Moradores da região contaram que três homens em um carro branco abriram fogo no meio da rua e atingiram as três vítimas. Em seguida, os suspeitos fugiram.
A família do homem morto contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que ele saiu de casa para ir a uma distribuidora de gás, onde trabalha. No caminho, ele teria parado para tomar um café, encontrou os outros dois amigos e estavam conversando na rua quando foram surpreendidos pelos disparos.
Os outros dois homens foram atingidos, mas conseguiram fugir. Depois, eles foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
Moradores contaram que ouviram muitos tiros. Um carro que estava parado na rua também foi atingido. Eles alegam que acontece uma guerra do tráfico de drogas no bairro, mas que o homem que foi morto não tinha envolvimento com a criminalidade.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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