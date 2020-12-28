Tedros destaca importância da identificação de novas cepas do coronavírus

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltou a importância do sequenciamento genômico para a identificação de novas variantes do coronavírus

"Somente se os países estiverem procurando e testando com eficácia seremos capazes de ajustar estratégias para lidar com isso", declarou durante sua última coletiva de imprensa em 2020