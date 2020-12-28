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Saúde

Tedros destaca importância da identificação de novas cepas do coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, também afirmou que haverá desafios em 2021 no combate à pandemia de Covid-19.

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 16:24
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltou a importância do sequenciamento genômico para a identificação de novas variantes do coronavírus Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, ressaltou a importância do sequenciamento genômico para a identificação de novas variantes do coronavírus, como as registradas no Reino Unido.
"Somente se os países estiverem procurando e testando com eficácia seremos capazes de ajustar estratégias para lidar com isso", declarou durante sua última coletiva de imprensa em 2020
Tedros também afirmou que haverá desafios em 2021 no combate à pandemia de covid-19, mas defendeu a intensificação do sequenciamento genômico do vírus e destacou as ações realizadas pela OMS neste ano.

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