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Três em estado grave

Táxi invade calçada, atropela pedestres e deixa 6 feridos em Nova York

De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, o acidente ocorreu às 13h (14h no horário de Brasília) nas imediações do encontro da avenida Broadway com a West 29th Street

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 19:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2022 às 19:46
Pelo menos seis pessoas ficaram feridas após um táxi invadir uma calçada, atropelar pedestres e bater em um prédio em Nova York
Pelo menos seis pessoas ficaram feridas após um táxi invadir uma calçada, atropelar pedestres e bater em um prédio em Nova York Crédito: Twitter @white_house_eth
Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, após um táxi invadir uma calçada, atropelar pedestres e bater em um prédio em Nova York.
O caso foi registrado na tarde desta segunda (20) no distrito de Flatiron, a poucos quarteirões do Empire State Building.
De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, o acidente ocorreu às 13h (14h no horário de Brasília) nas imediações do encontro da avenida Broadway com a West 29th Street.
"Eu estava esperando um pedido quando ouvi um barulho alto. Quando virei, vi que o táxi estava atropelando pessoas. Corri até lá com mais algumas pessoas, tentamos ajudar algumas pessoas. É um acidente muito triste", afirmou um entregador de aplicativo que presenciou o acidente em entrevista ao canal Freedom News.
A causa do acidente ainda não foi revelada até o momento, mas, de acordo com a polícia, o motorista do táxi continuou no local do acidente após a ocorrência.

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