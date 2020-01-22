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Aliados com pressa

Senadores republicanos defendem julgamento curto e rápido de Trump

O Senado dos EUA começou nesta terça-feira (22) o julgamento do impeachment do presidente Donald Trump

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 08:26
Donald Trump Crédito: Jim Bourg
O Senado dos EUA começou nesta terça-feira (22) o julgamento do impeachment do presidente Donald Trump. No plenário, republicanos e democratas travaram uma batalha para definir as regras do jogo. Os aliados de Trump têm pressa e apostam na maioria de 53 de um total de 100 senadores para garantir um processo curto e rápido
No debate de ontem, nenhuma surpresa. Adam Schiff, democrata que preside a comissão de deputados transformados em promotores, fez um resumo do processo, anunciando uma "trifeta de violações constitucionais que justificam o impeachment". "As evidências são avassaladoras", disse. Do outro lado, Pat Cipollone, que comanda a equipe de advogados, defendeu Trump. "A única conclusão será a de que o presidente não fez nada de errado", afirmou.

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As discussões de ontem foram sobre as regras propostas pelo líder republicano no Senado, Mitch McConnell. Na segunda-feira, ele propôs quatro dias para exposição do caso - dois para cada lado, defesa e acusação. McConnell também queria vetar a convocação de testemunhas e a apresentação de novas provas.
No fim, ele aceitou um meio-termo: seis dias para apresentação dos argumentos - três para cada lado - e a possível inclusão de novos elementos na etapa final do processo. Apesar de os democratas criticarem a falta de compromisso com o julgamento, McConnell defendeu um processo curto e rápido.
Embora não haja um cronograma rígido, é possível prever que o julgamento de Trump no Senado dure cerca de três semanas, bem menos que o impeachment de Bill Clinton, em 1999, que levou cinco semanas para ser concluído.
Trump é acusado de abuso de poder e obstrução do Congresso. Entre julho e setembro, ele teria usado os privilégios do cargo para pressionar o governo da Ucrânia a investigar o democrata Joe Biden, pré-candidato presidencial e um dos maiores obstáculos à sua reeleição. Em seguida, quando os congressistas começaram a investigar o caso, a Casa Branca escondeu documentos e vetou o depoimento de assessores.
Trump, que está na Suíça para o Fórum Econômico Mundial, voltou a dizer ontem que o processo é "vergonhoso" e uma "caça às bruxas". "Viemos (a Davos) nos reunir com os líderes do mundo e levaremos (aos EUA) negócios importantes. O resto é uma farsa. É a mesma caça às bruxas há anos e, francamente, é vergonhoso", disse.

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Apesar dos acalorados debates no plenário, dificilmente o presidente será condenado. Para destitui-lo, são necessários dois terços do Senado - 67 votos. Como os republicanos têm uma maioria de 53 de um total de 100 senadores, Trump precisaria perder o apoio de 20 aliados, o que é considerado improvável.
O processo representa um risco para senadores dos dois partidos. Pelo lado democrata, três disputam uma vaga de candidato presidencial nas primárias que começam em fevereiro: Amy Klobuchar, Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Se a discussão sobre o impeachment se arrastar no Senado, eles ficariam retidos em Washington e não poderiam fazer campanha nos Estados.
Para os republicanos, os mais ameaçados são os moderados, que disputam a reeleição em novembro: Corey Gardner (Colorado), Lisa Murkowski (Alasca), e Susan Collins (Maine). Os senadores Lamar Alexander (Tennessee), que anunciou a aposentadoria no fim do ano, e Mitt Romney (Utah), ex-candidato presidencial em 2012 e desafeto de Trump, são outros dois que podem mudar de lado. (Com agências internacioanis)

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