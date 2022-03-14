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Ucrânia

Russos voltam a danificar fornecimento de energia na usina nuclear de Chernobyl

Linha de energia que abastece o local foi danificada pelas forças russas novamente após ter sido reparada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mar 2022 às 11:55

Publicado em 14 de Março de 2022 às 11:55

A empresa de energia estatal ucraniana informou que a linha de energia que abastece o local do desastre nuclear de Chernobyl em 1986 foi danificada pelas forças russas novamente após ter sido reparada. A Ukrenergo disse, em comunicado emitido nesta segunda-feira, 14, que seus técnicos voltaram a fornecer energia na noite de domingo, 13, mas "antes que o fornecimento de energia fosse totalmente restaurado, as forças de ocupação a danificaram novamente". A estatal disse que tentará outro reparo.
Usina nuclear de Chernobyl está desativada
Eletricidade é usada para evitar que o combustível nuclear vaze. Crédito: Mads Eneqvist/Unsplash
A eletricidade é usada, entre outros fins, para alimentar sistemas de bombeamento que resfriam o combustível nuclear e evitam que ele vaze. A Ucrânia havia informado na quarta-feira passada, dia 9, que o cabo estava quebrado e que o sistema poderia continuar operando com geradores, mas com restrições.
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) minimizou as preocupações com a segurança dos resíduos nucleares em Chernobyl, dizendo que as lagoas de resfriamento são grandes o suficiente para manter o combustível irradiado em condições seguras, mesmo que o fornecimento de energia seja interrompido. Fonte: Associated Press.

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