Rússia anuncia fechamento do espaço aéreo para voos da Bulgária, Polônia e República Tcheca

A Rússia anunciou este sábado (26) o fechamento de seu espaço aéreo a aviões vindos da Bulgária, Polônia e República Tcheca. De acordo com a agência reguladora de aviação russa, a Rosaviatsia, as restrições ocorreram devido às "decisões hostis das autoridades aéreas" desses países.

Na sexta (25), os três países europeus anunciaram o fechamento de seu espaço aéreo para companhias russas, após o início dos ataques contra a Ucrânia. No mesmo dia, a companhia aérea polaca LOT divulgou a suspensão dos seus voos para Moscovo e São Petersburgo, na Rússia.

Explosões na Ucrânia após a Rússia anunciar a invasão do país Crédito: Reprodução/Twitter

A restrição afeta os voos em trânsito, mas de acordo com o órgão regulador russo, podem haver exceções caso a Rosaviatsia ou o Ministério das Relações Exteriores concedam autorizações especiais.