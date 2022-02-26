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Em meio a conflitos

Rússia anuncia fechamento do espaço aéreo para voos da Bulgária, Polônia e República Tcheca

De acordo com a agência reguladora de aviação russa, a Rosaviatsia, as restrições ocorreram devido às "decisões hostis das autoridades aéreas" desses países.

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 13:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2022 às 13:11
A Rússia anunciou este sábado (26) o fechamento de seu espaço aéreo a aviões vindos da Bulgária, Polônia e República Tcheca. De acordo com a agência reguladora de aviação russa, a Rosaviatsia, as restrições ocorreram devido às "decisões hostis das autoridades aéreas" desses países.
Na sexta (25), os três países europeus anunciaram o fechamento de seu espaço aéreo para companhias russas, após o início dos ataques contra a Ucrânia. No mesmo dia, a companhia aérea polaca LOT divulgou a suspensão dos seus voos para Moscovo e São Petersburgo, na Rússia.
Explosões na Ucrânia após a Rússia anunciar a invasão do país
Explosões na Ucrânia após a Rússia anunciar a invasão do país Crédito: Reprodução/Twitter
A restrição afeta os voos em trânsito, mas de acordo com o órgão regulador russo, podem haver exceções caso a Rosaviatsia ou o Ministério das Relações Exteriores concedam autorizações especiais.
Na quinta-feira (24), a Grã-Bretanha fechou seu espaço aéreo para a companhia aérea russa Aeroflot. Em retaliação, a Rússia proibiu todos os aviões ligados ao Reino Unido de pousar em seus aeroportos ou cruzar seu espaço aéreo, inclusive voos de trânsito.

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