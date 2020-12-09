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Quadro alérgico

Reino Unido investiga dois casos de reação à vacina da Pfizer

As duas pessoas carregavam dispositivos de adrenalina, usados para conter crises alérgicas, o que sugere que elas possuem histórico de reações desse tipo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:59

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:59

Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três
A Pfizer ressalta que nenhuma preocupação de segurança séria foi registrada pelo comitê independente que monitorou os dados da vacina Crédito: Reuters/Folhapress
A agência regulatória do Reino Unido (MHRA) comunicou o registro de duas reações alérgicas que podem estar associadas à aplicação da vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) desenvolvida pela Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da farmacêutica.
Segundo a imprensa britânica, dois funcionários do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o NHS, tiveram os sintomas após receberem o imunizante na terça-feira (8), primeiro dia da vacinação dos grupos prioritários. O jornal britânico The Guardian relatou que os dois funcionários carregavam dispositivos de adrenalina autoinjetável -usados para conter crises alérgicas-, o que sugere que eles possuem histórico de reações do tipo.
Em seguida, a MHRA emitiu um alerta temporário ao NHS pedindo que pessoas com histórico de reações alérgicas graves a vacinas, medicamentos ou alimentos não recebam a substância enquanto conduz uma investigação sobre esses casos para entender os motivos das manifestações.

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Na página da MHRA, a agência confirma que a vacina da Pfizer/BioNTech não possui substâncias de origem animal como ovo em sua formulação.
A Pfizer afirma que a vacina foi bem tolerada na fase 3 de estudos em humanos (clínicos). "Nenhuma preocupação de segurança séria foi registrada pelo comitê independente que monitorou os dados", disse em comunicado. A empresa acrescenta que 44 mil pessoas participaram do teste com a vacina.
Se a vacina se confirmar como a causa da reação alérgica, o acontecimento pode ter reflexos no Brasil. Na terça, o Ministério da Saúde anunciou a assinatura de um termo de intenção de compra de 70 milhões de doses do produto. Essa é a segunda vacina adquirida pela pasta. O primeiro imunizante comprado foi a substância desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca (100 milhões de doses).
A vacina da Pfizer/BioNTech foi a primeira do mundo a receber um registro para uso de uma agência reguladora pelas vias usuais, após o término da terceira fase de estudos em humanos. A autorização no Reino Unido foi concedida no dia 2 de dezembro.

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