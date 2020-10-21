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Negociações do Brexit

Reino Unido diz que intensificará negociações com UE esta semana

Segundo a nota do governo, as duas partes concordaram em intensificar as negociações a partir de pontos de partida em comum. A fase inicial do diálogo acontecerá até o próximo domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 15:44

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:44

Boris Johnson, premiê no Reino Unido
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson Crédito: Flickr
O governo do Reino Unido informou, nesta quarta-feira, em comunicado, que retomará esta semana as negociações por um acordo comercial com a União Europeia para o período subsequente ao Brexit, a saída do país insular do bloco europeu, que será oficializada em 1º de janeiro de 2021. "Conversas intensas acontecerão todos os dias e começarão amanhã à tarde, em Londres", revelou o negociador de Londres, David Frost.
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, havia estabelecido o último dia 15 de outubro como prazo final para as discussões, mas um entendimento não foi firmado. Segundo a nota do governo, as duas partes concordaram em intensificar as negociações a partir de pontos de partida em comum. A fase inicial do diálogo acontecerá até o próximo domingo.
O texto destaca que "diferenças significativas" ainda prevalecem, mas registra comprometimento para solucioná-los nos próximos dias. "De nossa parte, deixamos claro que o melhor e mais consagrado meio de regular a relação entre duas partes soberanas e autônomas é aquele baseado em um acordo de livre comércio", pontua.
Apesar disso, o governo Johnson alude para a possibilidade de que um pacto não seja fechado e que a separação ocorra sem um tratado. "É essencial agora que as empresas, transportadores e viajantes do Reino Unido se preparem ativamente para o final do período de transição, uma vez que a mudança está chegando, seja um acordo firmado ou não", exorta.
O comunicado ainda pede que a UE "seja séria" nas intenções e aceite que "está lidando com um país soberano e independente".

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