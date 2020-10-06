Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avaliação

País precisa de reforma e acordo com UE, diz FMI

Segundo o FMI, as autoridades no Brasil 'devem continuar a priorizar a luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro e impedir retrocessos jurídicos e institucionais'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 10:12

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 10:12

Previsão é que economia do ES retraia entre 5% e 6% em 2020, segundo economistas
Para o FMI, "como em outros países, a pandemia de Covid-19 elevou os riscos de corrupção e lavagem de dinheiro" Crédito: Freepik
O Fundo Monetário Internacional destacou que, além de haver a necessidade no Brasil de "um novo impulso para aprovar a legislação sobre a ampla reforma tributária", também é importante finalizar os acordos comerciais com a União Europeia e outros parceiros, concluir a adesão ao Acordo de Compras Governamentais da Organização Mundial de Comércio (OMC) e acelerar o ritmo das novas concessões e privatizações, para viabilizar ganhos de produtividade à economia.
A avaliação foi feita pelo corpo técnico do FMI ao final da missão do artigo IV de 2020 sobre o Brasil. "O novo marco legal de saneamento básico, sancionado recentemente, é um avanço muito positivo, que deve propiciar uma série de projetos e investimentos críticos em infraestruturas daqui para a frente", destacou o Fundo.
Segundo o FMI, as autoridades no Brasil "devem continuar a priorizar a luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro e impedir retrocessos jurídicos e institucionais". Para o Fundo, garantir a independência das "autoridades competentes" para investigar e instaurar processos por crimes financeiros e de corrupção, sem influência indevida, "é um elemento fundamental das normas internacionais e de qualquer arcabouço eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo".
Para o Fundo, "como em outros países, a pandemia de Covid-19 elevou os riscos de corrupção e lavagem de dinheiro", sobretudo os associados à fraude e ao uso indevido de recursos oficiais nas compras públicas. "As autoridades já tomaram medidas preventivas e de transparência para mitigar os riscos", diz.
O FMI aponta que outras ações úteis nessa direção seriam ampliar o compartilhamento de informações sobre beneficiários efetivos e reforçar o quadro de divulgação do patrimônio, proteção aos delatores e regulamentação das atividades de lobby.

Veja Também

Estudo do governo diz que pobres pagarão menos imposto

Estímulo financeiro segura retração global, mas retomada é incerta

Fusão de PECs liberaria R$ 24,5 bilhões para bancar o Renda Cidadã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados