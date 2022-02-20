Rainha Elizabeth pega Covid-19 dias depois do filho, o príncipe Charles

SÃO PAULO - A rainha Elizabeth 2ª recebeu o diagnóstico de Covid-19, informou neste domingo (20) o Palácio de Buckingham.
De acordo com as informações iniciais, Elizabeth está apresentando sintomas leves, como os de um resfriado, e deve manter uma agenda leve na próxima semana.
Elizabeth tem 95 anos. Ela recentemente iniciou as comemorações por 70 anos de reinado.
No último dia 10, a monarquia já tinha confirmado que o príncipe herdeiro Charles, 73, também havia recebido o diagnóstico de Covid. Ele estivera com a mãe dias antes.