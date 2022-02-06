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Rainha

Elizabeth 2ª diz querer que Camilla, esposa de Charles, receba título de rainha consorte

"É o meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte", afirmou a rainha Elizabeth 2ª, aos 95 anos

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 14:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2022 às 14:11
A rainha Elizabeth 2ª, 95, afirmou no sábado (5) querer que a esposa do príncipe Charles, Camilla Parker-Bowles, a duquesa de Cornwall, receba o título de rainha consorte quando ele se tornar rei.
"É o meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte", escreveu ela em uma carta que marca o aniversário de 70 anos de sua ascensão ao trono, publicada pelo Palácio de Buckingham. Em 2005, quando Charles e Camilla se casaram, um comunicado da família real afirmava que a intenção do príncipe era que ela mantivesse o título de princesa consorte.
A rainha Elizabeth II, da Inglaterra
A rainha Elizabeth II, da Inglaterra Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
À época, o anúncio foi visto como um reconhecimento da sensibilidade do tema, já que o título de rainha estava destinado a Diana, primeira mulher de Charles, de quem se divorciou em 1996, um episódio envolto em boatos de traição mútua. Charles, por exemplo, ganhava notoriedade pela "amizade" com Camilla.
A morte de Diana, no ano seguinte, chocou o Reino Unido, e a imagem de Camilla como uma espécie de pária sob os olhos da população permaneceu durante muito tempo. Uma entrevista de Diana à BBC, na qual dizia que o casamento dela, "com três pessoas", estava "um pouco lotado", reforçou essa percepção.
Agora, com a indicação de Elizabeth para fazer com que Camilla seja, oficialmente, considerada rainha, a duquesa de Cornwall parece não ser mais vista como uma amante real, mas uma figura central na família.

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Na véspera da comemoração do Jubileu de Prata, celebrado neste domingo, Elizabeth fez uma recepção em sua residência de Sandringham, uma rara aparição desde sua breve hospitalização em outubro.
"A rainha ofereceu uma recepção para os membros da comunidade local e grupos de voluntários em Sandringham na véspera do dia de sua ascensão ao trono", anunciou o Palácio de Buckingham em uma nota. "Em 6 de fevereiro, a rainha será a primeira monarca britânica a celebrar um Jubileu de Platina."
Nas fotos, sorrindo, vestida com roupas de cor azul e um colar de pérolas, a rainha cortou um bolo preparado para a ocasião por uma moradora local, que levava o emblema do Jubileu de Platina.
Entre os convidados estava a ex-cozinheira Angela Wood, que contribuiu para a criação do "Coronation chicken" ou "Frango Rainha Elizabeth", agora um clássico da gastronomia britânica: frango frio envolvido por um molho de curry cremoso, que foi servido no banquete da coroação de Elizabeth 2ª, em 1953.

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