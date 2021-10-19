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'Deixem a Betinha', diz Ana Maria Braga sobre rainha Elizabeth II beber todo dia

A soberana britânica foi aconselhada pelos médicos a beber apenas em ocasiões especiais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 out 2021 às 17:27

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:27

Ana Maria Braga e a Rainha Elizabeth
Ana Maria Braga e a Rainha Elizabeth Crédito: Reprodução/Globo/Instagram
No "Mais Você" desta terça-feira, 19, Ana Maria Braga defendeu que a rainha Elizabeth II continue tomando sua taça diária de Martini. A soberana de 95 anos foi proibida pelos médicos de beber todos os dias, segundo a revista norte-americana Vanity Fair.
A apresentadora brincou com os hábitos de consumo de álcool da monarca britânica. "Deixo aqui meu recado: deixe a rainha da Inglaterra em paz. A internet ficou coalhada de mensagens aos médicos do Palácio de Buckingham que estão querendo proibir a rainha Elizabeth de tomar uma taça de Martini toda noite", disse Ana Maria.
"Se ela chegou aqui esbanjando saúde, pergunto: por quê? Deixem a Betinha em paz", exclamou ela. "Realmente é uma história que se mantém a quase 100 anos da rainha Elizabeth."
Perto de completar 70 anos como monarca do Reino Unido, a rainha Elizabeth II deve estar na melhor forma possível para seus próximos compromissos oficiais, afirmaram fontes próximas à família real.

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PASSAGEM SECRETA

Um membro da família real britânica pode ter revelado o segredo por trás uma passagem secreta em uma das residências oficiais da rainha Elizabeth II. De acordo com o colunista Richard Eden, do tabloide britânico Daily Mail, o marido da princesa Eugenie (neta de Elizabeth), Jack Brooksbank revelou, no começo do mês, que o Palácio de St. James está ligado por um túnel ao Dukes Bar - ponto de encontro da realeza e da alta sociedade britânica. Ele teria completado: "Eu não usei ele ainda, mas eu adoraria conferir isso". Brooksbank morou em St. James por anos, antes de casar com Eugenie e se mudar para Castelo de Windsor.
Se o relato do tabloide for verdadeiro, o túnel teria cerca de 300 metros de extensão para poder ligar o Palácio de St. James ao hotel 5 estrelas Dukes Hotel, onde o Dukes Bar fica localizado.

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