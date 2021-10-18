Ana Maria Braga lembra de Tom Veiga e chora no aniversário do 'Mais Você'

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga Crédito: TV Globo

No aniversário de 22 anos do Mais Você, Ana Maria Braga fez uma reprise da história do programa na Globo. A apresentadora chorou ao lembrar do companheiro de palco e amigo Tom Veiga, que a acompanhou por 24 anos como Louro José.

Em vários trechos exibidos no início do programa matinal, Ana Maria apareceu ao lado de sua equipe e do papagaio interpretado por Tom Veiga, que faleceu em novembro de 2020, em decorrência de um AVC.

"Já deu pra perceber que o clima é de festa. Ao mesmo tempo, com a abertura deste programa, quando a gente vê aquele monte de imagens de uma vida inteira... 22 anos é uma história diária que a gente tem junto, não só minha e da minha equipe. Sem você aí do outro lado, a gente não estaria aqui até hoje. Esse programa de aniversário é dedicado a você", começou a apresentadora, com a voz embargada.

"E quando a gente vê aquelas imagens todas, a saudade de alguns momentos faz com que a gente perceba o quanto a gente tem que valorizar a vida a cada dia. As coisas passam, as pessoas se vão", declarou Ana Maria, chorando. "Como vocês viram aí, é hora de saudade."