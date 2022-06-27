Queda de arquibancada em tourada na Colômbia deixa 4 mortos

A queda de uma arquibancada durante uma tourada em El Espinal, na Colômbia, deixou ao menos quatro mortos e centenas de feridos neste domingo (26), informaram meios de comunicação locais. Vídeos mostram a estrutura de quatro andares colapsando dentro da arena onde se realizava a tourada. Em seguida, dezenas de espectadores fogem do local do acidente, enquanto socorristas correm em direção à arquibancada caída.

Cuatro muertos y decenas de heridos en una plaza de toros en #Colombia



El accidente se produjo este domingo durante una “corraleja” en el municipio de #ElEspinal, cuando una gradería colmada de público se vino abajo. /ft#DWNoticias pic.twitter.com/gkUO9OoMKp — DW Español (@dw_espanol) June 27, 2022

O governador do departamento de Tolima, José Ricardo Orozco, disse à rádio BLU que os mortos incluem duas mulheres, um homem e uma pessoa menor de idade.

O touro fugiu da arena após o acidente, gerando pânico nas pessoas nas redondezas do local.