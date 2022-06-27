Queda de arquibancada em tourada na Colômbia deixa 4 mortos

A queda de uma arquibancada durante uma tourada em El Espinal, na Colômbia, deixou ao menos quatro mortos e centenas de feridos neste domingo (26), informaram meios de comunicação locais. Vídeos mostram a estrutura de quatro andares colapsando dentro da arena onde se realizava a tourada. Em seguida, dezenas de espectadores fogem do local do acidente, enquanto socorristas correm em direção à arquibancada caída.
O governador do departamento de Tolima, José Ricardo Orozco, disse à rádio BLU que os mortos incluem duas mulheres, um homem e uma pessoa menor de idade.
O touro fugiu da arena após o acidente, gerando pânico nas pessoas nas redondezas do local.
"Infelizmente, não se pode controlar as pessoas que entram de maneira irresponsável na tourada, mas estamos garantindo a segurança para que a comunidade se divirta sadiamente", disse o secretário de governo de El Espinal, Ever Sarimiento, de acordo com o portal El Espectador.