Primeiras fotos dos tripulantes no voo espacial da SpaceX são divulgadas

Primeiras imagens do voo espacial com civis da SpaceX são divulgadas Crédito: Divulgação/SpaceX

As primeiras imagens dos tripulantes da missão espacial Inspiration4 foram divulgadas na madrugada desta sexta-feira (17). A missão foi até a órbita da Terra nesta quarta-feira (15) e tem o objetivo de arrecadar US$ 200 milhões para o hospital St. Jude Children's Research Hospital, especializado no tratamento de câncer pediátrico.

As fotos divulgadas mostram os tripulantes no domo de vidro da cápsula, que permite ter uma visão de 360º do espaço. De acordo com a SpaceX, fabricante estadunidense de aeronaves espaciais, esta é a maior janela de observação com peça única que já foi ao espaço. Em seu Twitter, a empresa divulgou que os tripulantes já deram mais de 15 voltas ao redor da Terra.

"A tripulação da Inspiration4 teve um primeiro dia incrível no espaço! Eles completaram mais de 15 órbitas ao redor da Terra desde a decolagem e fizeram uso total da cúpula", diz.

Primeiras imagens do voo espacial com civis da SpaceX são divulgadas

A missão é bancada por Jared Isaacman, que é fundador da empresa de e-commerce Shift4 Payments e um dos tripulantes. A assistente médica Hayley Arceneaux, o engenheiro aeronáutico Chris Sembroski e a professora de geologia Sian Proctor também estão na cápsula, que está a 590 quilômetros acima do nível do mar.

Durante o período em órbita, os tripulantes terão o sono, a frequência cardíaca, o sangue e as habilidades cognitivas examinadas. Depois da missão, serão feitos testes para observar os impactos das viagens em seus corpos. Os dados serão utilizados para futuras viagens espaciais com passageiros privados.