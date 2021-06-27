AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Presidente da Argentina comanda cerimônia de luto por mortos na pandemia
Homenagem

Presidente da Argentina comanda cerimônia de luto por mortos na pandemia

Mais de 90 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus no país, que enfrenta uma curva ascendente de casos

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 14:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2021 às 14:55
O presidente da Argentina, Alberto Fernández
O presidente da Argentina, Alberto Fernández Crédito: Esteban Colazzo/ Casa Rosada
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, comandou neste domingo (27) uma cerimônia em homenagem às mais de 92 mil vítimas do coronavírus no país. O evento, com apresentações musicais, ocorreu no Centro Cultural Kirchner, no centro da capital argentina.
Fernández e outros políticos, como o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, e o chefe de governo municipal, Horacio Rodríguez Larreta, compareceram em trajes de luto. Havia representantes de médicos, enfermeiros, socorristas e das comunidades de povos originários e de afro-argentinos. A vice-presidente, Cristina Kirchner, não estava presente.
A cerimônia começou com crianças acendendo velas no salão principal da entidade cultural. Fernández realizou um discurso breve em que se referiu à pandemia como "um cataclisma". Fez um agradecimento aos profissionais considerados essenciais "que fizeram sua tarefa enquanto muitos tiveram de ficar em casa". Afirmou que o vírus ainda não está vencido e pediu "esforço coletivo" para superá-lo.
Depois, ao som do tango "Adiós Nonino", do compositor argentino Astor Piazzolla, os presentes depositaram flores junto às velas num pequeno altar dedicado às vítimas.
A Argentina enfrenta um momento duro da pandemia, com uma curva ascendente de casos. Na última semana, Fernández determinou ainda mais restrições nas viagens internacionais, na tentativa de conter a entrada da variante delta ao país.
Desde dezembro, só podem entrar no país argentinos ou estrangeiros residentes. Agora, além disso, até 9 de julho vigora uma regra que permite a entrada de apenas 600 pessoas por dia, provocando cancelamentos de diversos voos. Também há uma nova determinação de que a quarentena obrigatória de 14 dias ao chegar deve ser feita em hotéis-alojamento em caso de viajantes que tenham resultado positivo nos testes de detecção do coronavírus ao desembarcar.
Fernández vem recebendo críticas da oposição pela escassez de vacinas no país. Até agora, apenas 34,5% da população receberam a primeira dose do imunizante, e apenas 8,6%, as duas. O governo argentino tem contratos para receber três vacinas: a russa Sputnik V, a chinesa Sinopharm e a da AstraZeneca, fabricada numa parceria entre México e Argentina.
Atrasos na entrega dos fármacos, no entanto, principalmente os do laboratório russo Gamaleya, comprometem a campanha de imunização do país. Os mais de 6 milhões de argentinos que tomaram a primeira dose ainda não sabem quando tomarão a segunda. Desses, mais de 300 mil já estouraram o prazo determinado de 90 dias para receber o imunizante.

LEIA MAIS 

Ex-policial que matou Floyd é sentenciado a 22 anos e 6 meses de prisão

Suíça não vai mais exigir quarentena de turista brasileiro vacinado

Corremos o risco de que uma variante escape das vacinas e tratamentos, diz OMS

Número de brasileiros cresce 21,6% e volta a bater recorde em Portugal

EUA admite que não cumprirá meta de vacinar 70% de adultos até 4 de julho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Médico
Acusada de envenenar médico com arsênio no ES será julgada em outubro
Imagem de destaque
O STF, a OIT, a CLT e a uberização: por que o adiamento é a chance de fazer certo
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas fáceis para um almoço saudável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados