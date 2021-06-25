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Novas regras

Suíça não vai mais exigir quarentena de turista brasileiro vacinado

Serão aceitos os imunizantes Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen (todas usadas no Brasil), Sinopharm e Serum, de acordo com as novas regras do país europeu, anunciadas na quarta

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:47
Suíça
A Suíça não vai mais exigir quarentena nem testes de turistas que cheguem do Brasil. Crédito: Reprodução/Pixabay
A Suíça não vai mais exigir quarentena nem testes de turistas que cheguem do Brasil a partir deste sábado (26), desde que eles tenham sido completamente vacinados ou tenham se recuperado de Covid-19.
Serão aceitos os imunizantes Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen (todas usadas no Brasil), Sinopharm e Serum, de acordo com as novas regras do país europeu, anunciadas na quarta (23).
Para ser liberado dos testes e quarentenas, viajantes do Brasil devem ter sido imunizados há no mínimo 11 dias –será preciso apresentar o comprovante do posto de vacinação. Serão mantidas as restrições aos não totalmente vacinados que venham de locais com variantes de restrição.
Menores de 18 anos que entrem com os pais não precisam estar vacinados, mas os de 16 e 17 anos precisam mostrar um resultado negativo de teste para Sars-Cov-2 feito no máximo três dias antes da chegada.
Quem desejar visitar outro país da União Europeia ou da zona Schengen (que inclui ainda Noruega, Islândia e Lichetenstein) deve porém se informar antes sobre as restrições específicas. Até esta sexta (25), apenas a Croácia aceitava turistas de países de alto risco, como o Brasil.
Com o crescimento do número de casos provocados pela variante delta, também é possível que alguns países voltem a impor restrições para viajantes. Portugal, por exemplo, estuda retomar quarentena obrigatória para turistas que chegam do Reino Unido.
A Comissão Europeia centraliza informações atualizadas de seus 27 países de dos 4 que também integram a zona Schengen no site Reopen EU.

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