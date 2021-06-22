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Casa Branca

EUA admite que não cumprirá meta de vacinar 70% de adultos até 4 de julho

Segundo o coordenador da resposta do governo americano à pandemia, Jeff Zients, o objetivo será cumprido em "algumas semanas"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jun 2021 às 14:43

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 14:43

Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe e a que previne pneumonia
A Casa Branca admitiu nesta terça-feira (22), que não cumprirá a meta de vacinar contra a Covid-19 pelo menos 70% da população adulta Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
A Casa Branca admitiu nesta terça-feira (22), que não cumprirá a meta de vacinar contra a Covid-19 pelo menos 70% da população adulta do país com pelo menos uma dose até 4 de julho. Segundo o coordenador da resposta do governo americano à pandemia, Jeff Zients, o objetivo será cumprido em "algumas semanas".
Durante uma coletiva de imprensa, Zients disse que 70% das pessoas com 30 anos ou mais já receberam pelo menos um dose de imunizante contra o coronavírus.
O diretor do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, que também participou da entrevista, afirmou que o maior risco atual no combate à pandemia é a disseminação da variante delta do coronavírus.
A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, por sua vez, ressaltou a importância da segunda dose da vacina.

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