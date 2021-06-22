EUA admite que não cumprirá meta de vacinar 70% de adultos até 4 de julho

A Casa Branca admitiu nesta terça-feira (22), que não cumprirá a meta de vacinar contra a Covid-19 pelo menos 70% da população adulta Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

A Casa Branca admitiu nesta terça-feira (22), que não cumprirá a meta de vacinar contra a Covid-19 pelo menos 70% da população adulta do país com pelo menos uma dose até 4 de julho. Segundo o coordenador da resposta do governo americano à pandemia, Jeff Zients, o objetivo será cumprido em "algumas semanas".

Durante uma coletiva de imprensa, Zients disse que 70% das pessoas com 30 anos ou mais já receberam pelo menos um dose de imunizante contra o coronavírus.

O diretor do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, que também participou da entrevista, afirmou que o maior risco atual no combate à pandemia é a disseminação da variante delta do coronavírus.