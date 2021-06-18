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Estados Unidos

Biden celebra marca de 300 mi de vacinas aplicadas

O presidente dos Estados Unidos também alertou, que algumas comunidades do país ainda estão com baixas taxas de imunização contra a doença e o  risco de variante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2021 às 16:46

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:46

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (18), que o país atingirá ainda hoje, há menos de 150 dias de sua posse, a marca de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. "Estamos a caminho de um verão bem mais positivo do que o do ano passado", celebrou o mandatário americano em discurso na Casa Branca.
Ele alertou, no entanto, que algumas comunidades do país ainda estão com baixas taxas de imunização contra a doença. Diante disso, essas regiões podem ser fortemente impactadas pela variante delta do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia e que possui maior capacidade de transmissão que as demais cepas do vírus, segundo o presidente americano.
Mas, mesmo com o impacto desta variante, é improvável que um novo lockdown seja necessário nos EUA, disse Biden, pois boa parte da população já foi vacinada.

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