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Coronavírus

Prefeitura de Praga irá alugar quartos de hotel para moradores em situação de rua

Estima-se que cerca de mil pessoas vivem nas ruas de Praga, na República Tcheca

Publicado em 31 de Março de 2020 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 11:11
Data: 31/12/2019 - ES - Vitória - Morador de rua com gorro do papai noel, sentado na calçada da Avenida Princesa Isabel, em Vitória - Editoria: Opinião - Foto: Fernando Madeira - GZ
Moradores em situação de rua Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Praga anunciou nesta terça-feira (31) que vai alugar de 300 a 500 quartos de hotéis da capital tcheca para moradores em situação de rua, para reduzir o risco de contágio de coronavírus entre eles.
Os albergues da cidade, que recebiam 330 usuários por noite, estão sendo fechados, pois a saúde pública considera que eles não oferecem isolamento necessário para evitar transmissão.
Em comunicado da prefeitura, o conselheiro de habitação da cidade disse que se inspirou em medidas semelhantes adotadas em Chicago, Londres e Paris.
Até as 10h (horário do Brasil) desta terça-feira (31), a República Tcheca tinha 3.002 casos confirmados de infecção pelo coronavírus, e 25 mortes. A taxa é de 0,2 morto por 100 mil habitantes, uma das mais baixas da Europa.
Em estado de emergência, o país fechou fronteiras para estrangeiros, proibiu voos internacionais, fechou todas as escolas e limitou o funcionamento das lojas.

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