Prefeitura de Praga irá alugar quartos de hotel para moradores em situação de rua

Moradores em situação de rua Crédito: Fernando Madeira

A Prefeitura de Praga anunciou nesta terça-feira (31) que vai alugar de 300 a 500 quartos de hotéis da capital tcheca para moradores em situação de rua, para reduzir o risco de contágio de coronavírus entre eles.

Os albergues da cidade, que recebiam 330 usuários por noite, estão sendo fechados, pois a saúde pública considera que eles não oferecem isolamento necessário para evitar transmissão.

Em comunicado da prefeitura, o conselheiro de habitação da cidade disse que se inspirou em medidas semelhantes adotadas em Chicago, Londres e Paris.

Até as 10h (horário do Brasil) desta terça-feira (31), a República Tcheca tinha 3.002 casos confirmados de infecção pelo coronavírus, e 25 mortes. A taxa é de 0,2 morto por 100 mil habitantes, uma das mais baixas da Europa.