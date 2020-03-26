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Covid-19

Powell diz que EUA já podem estar em recessão por causa do coronavírus

Segundo o presidente do Federal Reserve, a atividade econômica dos EUA vai sofrer um declínio 'substancial' no segundo trimestre

Publicado em 26 de Março de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 10:12
Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo
Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo Crédito: Funtap - stock.adobe.com
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse nesta quinta-feira (26) que os Estados Unidos já podem estar em recessão por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, mas ressaltou que o país atravessa uma "situação única" e que "não há nada de errado" com sua economia do ponto de vista dos fundamentos.
Em entrevista ao programa Today, da emissora NBC, Powell afirmou que a atividade econômica dos EUA vai sofrer um declínio "substancial" no segundo trimestre, mas previu que poderá ocorrer uma "vigorosa recuperação" quando a crise do coronavírus for superada.

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