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Relações

Pompeo diz que vai monitorar eleições legislativas de Hong Kong de perto

No comunicado, o  secretário de Estado dos Estados Unidos, também parabeniza os mais de 600 mil eleitores de Hong Kong que participaram do pleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 16:36

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 16:36

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, expressou "grave preocupação" com a declaração da chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, de que as eleições primárias são uma violação da lei de segurança nacional imposta pela China "Vamos monitorar os desdobramentos de perto, sobretudo com a aproximação das eleições para o Conselho Legislativo de 6 de setembro", informou, por meio de nota.
No comunicado, Pompeo também parabeniza os mais de 600 mil eleitores de Hong Kong que participaram do pleito.
"O entusiasmo demonstrar o desejo deles de ter suas vozes ouvidas em meio aos esforços do Partido Comunista Chinês para sufocar as liberdades do território", destacou o secretário de Estado.

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