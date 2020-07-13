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Tensões

Reivindicação de Pequim por recursos no mar do Sul é ilegal, diz Pompeo

A nota, que detalha divergências específicas, é realizada pelo secretário de Estado norte- americano é emitida em momento de tensões entre EUA e China
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 16:27

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 16:27

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou em comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira (13) que a reivindicação do governo chinês pelo controle de recursos offshore em boa parte do Mar do Sul da China (também chamado de Mar da China Meridional) é "completamente ilegal". Segundo ele, também é irregular a campanha de "intimidação" da potência asiática para controlar essa área.
"Os EUA defendem um Indo-Pacífico livre e aberto", afirma Pompeo A nota oficial diz que o governo do presidente Donald Trump busca fortalecer sua política sobre o tema, notando que é preciso preservar a paz e a estabilidade e a liberdade dos mares, "de modo consistente com a lei internacional".
A nota detalha divergências específicas sobre algumas das zonas em disputa. "O mundo não permitirá que Pequim trate o Mar do Sul da China como seu império marítimo", sustenta o secretário de Estado americano, dizendo que os EUA "apoiam nossos aliados no Sudeste Asiático e parceiros para proteger seus direitos soberanos a recursos offshore", em linha com seus "direitos e obrigações no âmbito da lei internacional".
A declaração é emitida em momento de tensões entre EUA e China, por questões como a origem e a responsabilidade de Pequim na pandemia da covid-19 e o reforço no controle de Hong Kong pelo regime chinês. 

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